Bitcoin etf çıkışları ve yüksek faiz beklentisiyle düşüyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası faiz kararlarını yakından izliyor. Yatırımcılar yüksek faiz oranları beklentisiyle riskli varlıklardan hızla uzaklaşıyor. Kripto para yatırımcıları spot borsa yatırım fonlarından ciddi oranda sermaye çekiyor. Satış baskısı Bitcoin fiyatını 60.000 dolar seviyesinin altına doğru itiyor.

Lider kripto para birimi kısa süre önce 60.127 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatlik verilere göre Bitcoin yüzde 0.3 oranında değer kazandı. Aynı zaman diliminde Ethereum yüzde 1 yükseliş kaydetti. Popüler altcoin 1.576 dolar bandından alıcı buldu.

Kripto para piyasasında altcoin hareketliliği sürüyor



Yatırımcılar büyük hacimli alternatif varlıkları da yakından takip ediyor. BNB, XRP, Solana, Hyperliquid, Dogecoin ve Cardano yatırımcılarına yüzde 4 kazandırdı. Diğer yandan Tron yatırımcıları yüzde 0.4 oranında değer kaybı yaşadı. Piyasada genel bir kararsızlık havası hakimiyetini koruyor.

Delta Exchange Türev Araştırma Analisti Piyush Walke piyasa dinamiklerini değerlendirdi. Analist hisse senedi piyasalarındaki düşüşün kripto iştahını azalttığını belirtti. Yatırımcılar spot Bitcoin ETF ürünlerinden yedi hafta üst üste çıkış yaptı. Sermaye piyasadan istikrarlı bir şekilde uzaklaşıyor.

Teknik seviyeler düşüş trendine işaret ediyor



Piyush Walke fiyat grafiğindeki kritik destek noktalarına dikkat çekti. Bitcoin fiyatı 58.000 doların altına inerse düşüş derinleşebilir. Fiyatın 55.500 dolar ile 56.000 dolar destek bölgesine gerileme ihtimali bulunuyor. Boğalar temel direnç seviyelerini geri alana kadar temkinli duruş sürecek.

Haftalık grafikler kripto ekosistemindeki sert kayıpları açıkça ortaya koyuyor. Son bir haftada Bitcoin yüzde 5.5 oranında değer kaybetti. Ethereum yatırımcıları aynı süreçte yüzde 8.6 oranında zarara uğradı. Kripto para piyasası genelinde kırmızı renk hakim oldu.

Satış baskısı fiyatları önemli ölçüde geriletti



Büyük hacimli altcoin projeleri de satış dalgasından nasibini aldı. BNB, XRP, Solana, Tron, Hyperliquid, Dogecoin ve Cardano haftalık bazda yüzde 10 düzeltme yaşadı. WazirX piyasa masası uzmanları hafta başındaki direncin kırıldığını belirtti. Piyasalar haftanın sonuna doğru belirgin bir ihtiyat moduna geçti.

Lider kripto para birimi 64.000 dolar seviyesinden 58.000 dolara geriledi. Ethereum fiyatı 1.729 dolar seviyesinden 1.525 dolara kadar düştü. Beklentileri aşan ABD enflasyon verileri piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi. Uzun pozisyon tasfiyeleri yatırımcıları zorlarken destek bölgeleri odak noktası oldu.