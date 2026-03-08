Bitcoin kritik eşikte: Satış baskısı artıyor

Bitcoin piyasasında teknik sinyaller, kısa vadeli görünümün riskli bir sürece evrildiğine işaret ediyor. Hem haftalık hem de dört saatlik grafiklerde ivme kaybı gözlenirken, kripto paranın yapısal destek noktalarında tutunmakta zorlandığı görülüyor.

İşte piyasanın dev varlığı Bitcoin'deki son teknik durum ve öne çıkan kritik seviyeler...

Kritik direnç aşılamadı: Satış baskısı artıyor

X platformunda analiz paylaşan Titan of Crypto'nun verilerine göre, Bitcoin Binance haftalık grafiğinde önemli bir dirençle karşılaştı. Analizler, geçmişte fiyatı yukarı taşıyan destek bölgelerinin artık birer direnç duvarına dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Grafiklerdeki teknik döngü dikkat çekici bir benzerlik sunuyor. Bitcoin'in daha önce olduğu gibi yeni zirveler oluşturduktan sonra güç kaybettiği ve yüzde 38,20 seviyesinde işaretlenen kritik bariyeri geçemediği gözlemleniyor. Güncel görünümde söz konusu yatay seviyenin fiyatın üzerinde yer alması, aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Düşüş eğiliminin zayıflaması için bu bölge aşılmalı

Analist Titan of Crypto, mevcut karamsar tablonun dağılması için fiyatın 70 bin doların orta bandına denk gelen piyasa yapısı seviyesini yeniden geri kazanması gerektiğini vurguluyor. Ancak Bitcoin'in son zirve denemesinden sonra yaşadığı sert geri çekilme, haftalık periyotta zayıf bir teknik görünümün yerleşmesine neden oldu. Analistler düşüş eğiliminin zayıflaması için fiyatın ilgili bölgeyi yeniden aşması gerektiğini vurguladı.

Geçmiş döngüler tekerrür mü ediyor?

Bitcoin'in güncel fiyat hareketleri ile önceki piyasa döngüleri arasındaki benzerlik, yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Geçmiş veriler, Bitcoin'in yapısal desteğini kaybettiği benzer senaryolarda düşüşün derinleştiğini gösteriyor. Her ne kadar bu senaryo henüz kesinleşmiş olmasa da, kritik seviyelerden gelen yoğun satışlar risk primini yükseltiyor.

Şu an için piyasanın ana odak noktası, Bitcoin'in kaybettiği bu yapısal kaleleri yeniden fethedip fethedemeyeceği. Eğer 70 bin dolar bandındaki bu stratejik seviyeler geri kazanılamazsa, teknik analizler düşüş trendinin bir süre daha piyasaya hakim olabileceğine işaret ediyor.