Bitcoin'de alarm zilleri: Düşüşü derinleştirecek seviye belli oldu

ABD'de güçlü istihdam, yüksek enflasyon ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisini güçlendirirken, piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 87'ye yükseldi.

Yüksek faiz beklentisinin dolar ve ABD tahvil getirilerini desteklemesi, Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

Son enflasyon verisinin ardından sert dalgalanan Bitcoin, 76 bin dolara kadar geriledikten sonra kısa sürede 80 bin dolara yaklaşsa da kazançlarının önemli bölümünü geri verdi. Bu hareket, Fed'in olası faiz artışının büyük ölçüde fiyatlanmasına rağmen karar sonrası para politikasına ilişkin belirsizliğin sürdüğüne işaret etti.

Bitcoin için kritik eşik 76 bin dolar

Teknik analizde gözler 76 bin dolar seviyesine çevrilirken analistlere göre, Bitcoin son aylarda dört aylık dönemlerle daha düşük zirveler oluşturuyor. Bu nedenle 76 bin doların altında kalıcı bir hareket, Bitcoin'in yeni bir ara zirveyi geride bıraktığına ve düşüş eğiliminin yeniden güçlendiğine yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Kırılırsa yılın son çeyreğine taşınabilir

76 bin doların aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının yılın dördüncü çeyreğine taşınabileceği ve Bitcoin'in mevcut seviyelerden daha düşük yeni bir dip oluşturabileceği öngörülüyor. Ancak analistler 76 bin doların altında 70 bin veya 60 bin dolar gibi belirli bir fiyat hedefi vermiyor. Bu nedenle teknik görünüm şimdilik yeni bir düşüş riskine işaret etmekle sınırlı kalıyor.

Bitcoin'de petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi, ABD tahvil getirilerinin yüzde 5'in üzerine çıkması ve riskli varlıklarda geniş çaplı satış da baskıyı artabilir.

Fed sonrası iki senaryo masada

Fed'in faiz artırması ve sıkı para politikasının devam edeceği mesajını vermesi halinde dolar ve tahvil getirilerindeki yükseliş Bitcoin üzerinde yeni satış baskısı yaratabilir. Ancak faiz artışı ihtimalinin yüzde 87'ye kadar çıkması, kararın önemli ölçüde fiyatlara girmiş olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor. Fed'in beklendiği gibi hareket etmesi ancak sonraki toplantılar için daha yumuşak bir görünüm çizmesi halinde ise Bitcoin'de ters yönde güçlü bir tepki görülebilir.