Bitcoin'de belirsizlik baskısı! Anlaşma sağlanırsa 70 bin doları yeniden aşabilir mi?

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, küresel siyasetin gölgesinde zorlu bir seyir izliyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürebilecek muhtemel bir mutabakata dair beklentiler, varlığın 70 bin dolar barajının üzerinde tutunmasını zorlaştırıyor. Bitcoin şu sıralarda 68 bin 500 dolar civarında seyrediyor.

Jeopolitik risklerin tetiklediği belirsizlik ortamı, fiyatlamalardaki yukarı yönlü iştahı baskılamaya devam ediyor.

Ateşkes Bitcoin'i yeni zirvelere taşıyabilir

Hafta içerisinde, enerji piyasalarına nefes aldırabilecek uzun süreli bir ateşkesin masada olduğu yönündeki haber akışı, Bitcoin'i 70 bin 200 dolar seviyesine kadar taşıdı. Bölgesel arabulucuların da dahil olduğu görüşmelerde, birkaç günlük çatışmasızlık şartlarının değerlendirildiği belirtiliyor.

Salı günü TSİ gece yarısı saat 03.00'de dolacak olan kritik süre yaklaşırken, piyasalardaki oynaklık da zirve yaptı. Diplomatik süreçten çıkacak olumlu bir sonucun Bitcoin'i yeni zirvelere taşıyabileceği düşünülse de, anlaşmazlık durumunda varlığın yeniden "güvenli liman" kimliğiyle talep görmesi ihtimaller dahilinde.

Belirsizlik ve "kâr satışı" baskısı

Tahran cephesinden henüz resmi bir teyit gelmemesi ve Hürmüz Boğazı'na yönelik katı tutumun sürmesi, Bitcoin üzerindeki satış baskısını canlı tutuyor.