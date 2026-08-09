Borsada 26 yıl sonra aynı görüntü: Kritik gösterge 40’ı aştı

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S&P 500, 5 Ağustos itibarıyla tarihi zirvesinde işlem görürken 2026 başından bu yana yaklaşık yüzde 13 yükseldi. Endeks yılı çift haneli kazançla tamamlarsa, üst üste dördüncü kez çift haneli yıllık getiri sağlamış olacak.

Böyle bir seri en son 1990'ların ikinci yarısındaki dot-com döneminde görülmüştü.

150 yıllık göstergede dikkat çeken seviye

Hisse fiyatlarının şirketlerin uzun vadeli kazançlarına göre ne kadar pahalı olduğunu ölçen Shiller CAPE oranı yaklaşık 41,4'e yükselirken bu yükseliş yatırımcıların şirketlerin elde ettiği her 1 dolarlık kazanç için daha fazla para ödediği anlamına geliyor.

Göstergenin yaklaşık 150 yıllık ortalaması 16-17 seviyesinde bulunuyor. CAPE'nin 40'ın üzerine çıktığı dönem ise sadece iki kez görüldü. İlki, 1990'ların sonunda dot-com balonunun zirve yaptığı dönemdi. Gösterge o dönemde yaklaşık 44'e kadar yükselmişti. Şimdi ise 41,4 seviyesinde.

Bu kez yapay zeka belirleyici olabilir

CAPE'nin 40'ın üzerinde olması tek başına borsada yakın zamanda sert düşüş yaşanacağı anlamına gelmese de mevcut fiyatların korunabilmesi için şirketlerin güçlü büyüme beklentilerini karşılaması gerekiyor. Bu noktada en önemli başlıklardan biri yapay zeka yatırımları.

Şirketlerin yapay zekaya ayırdığı dev bütçelerin beklenen gelir ve kâr artışını yaratamaması halinde, yatırımcıların bugün ödediği yüksek fiyatların sorgulanabileceği ve hisselerde sert bir yeniden fiyatlama yaşanabileceği belirtiliyor.

Yüksek değerlemelerde yatırımcı neye bakmalı?

Piyasanın tarihsel olarak pahalı seviyelerde bulunması, yatırımcı açısından şirket seçimini daha önemli hale getiriyor. Bu ortamda sadece büyüme beklentileriyle yükselen şirketler yerine güçlü nakit akışına, sürdürülebilir kârlılığa, düşük borçluluğa ve sağlam bilançoya sahip şirketlerin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle spekülatif hisselerde ise mevcut fiyatların hangi büyüme varsayımlarına dayandığının ve bu beklentilerin gerçekleşmemesi halinde oluşabilecek kaybın dikkate alınması gerekiyor.

CAPE göstergesi, S&P 500'deki yükselişin ne zaman sona ereceğini söylemiyor. Ancak göstergenin yaklaşık 150 yıllık tarihinde sadece dot-com döneminde görülen seviyelere yeniden ulaşması, borsadaki güçlü yükselişin yanında değerleme riskinin de giderek büyüdüğünü ortaya koyuyor.