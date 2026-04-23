Borsada bilanço ayrışması: Bankalar güçlü, reel sektör zayıf

Matriks Haber’in bilanço anketi ön sonuçlarına göre, 1Ç26 döneminde sektörler arasında belirgin bir performans farkı oluştu. Bankalar yüksek faiz ortamının desteğiyle kârlılığını korurken, finans dışı şirketlerde hem yıllık hem çeyreklik bazda sert düşüş beklentisi öne çıktı.

Bankacılık güçlü kalıyor

Anket sonuçlarına göre bankacılık sektöründe net kârın yıllık yüzde 11,4 artması beklenirken, çeyreklik bazda sınırlı bir gerileme öngörülüyor. Analistler, güçlü net faiz marjının sektörü desteklemeye devam ettiğini vurguluyor. Tahminlerde ortalama ve medyanın yakın seyretmesi, bankacılıkta güçlü bir konsensüse işaret ediyor.

Reel sektörde baskı derinleşiyor

Finans dışı şirketlerde net kârın yıllık yüzde 39,8, çeyreklik bazda ise yüzde 49,7 düşmesi bekleniyor. Talep zayıflığı, artan maliyetler ve yükselen finansman giderleri bu tabloyu belirleyen ana unsurlar arasında gösteriliyor.

Sektörel ayrışma dikkat çekiyor

Sigortacılık yüzde 45,7 büyüme ile öne çıkarken, sanayi tarafında düşük baz etkisiyle artış görülüyor. Gıda sektörü dengeli kalırken, gayrimenkulde yüzde 67,2’lik sert daralma bekleniyor. Enerji tarafında toparlanma sinyalleri görülürken, ulaştırma ve havacılıkta zararların azalsa da sürdüğü belirtiliyor.