Citi'den yeni tahmin: Bakırda yukarı yönlü beklenti güçlendi

ABD merkezli yatırım bankası Citi, bakır piyasasına ilişkin kısa vadeli beklentilerini paylaştı.

Banka, önümüzdeki üç aylık dönemde bakır fiyatlarının ton başına 14.000 dolar seviyesine yükselebileceğini öngördü.

Aşağı yönlü riskler sınırlı olsa da var

Citi değerlendirmesinde, kısa vadede aşağı yönlü risklerin sınırlı olduğuna dikkat çekti. Bu görünümde hem fiziksel hem de finansal piyasalarda dip seviyelerden gelen güçlü alımların etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca Çin'de önümüzdeki aylarda devam etmesi beklenen mevsimsel stok azalışlarının da fiyatları destekleyebileceği ifade edildi.

Banka, 2026 yılı için ortalama bakır fiyatı tahminini ise 13.000 dolar/ton seviyesinde sabit tuttu. Bu seviyenin küresel bakır piyasasında yıl genelinde dengeli bir görünüm sağlayabileceği öngörüldü.

ABD-İran geriliminin azalması pozitif etkileyebilir

Raporda jeopolitik gelişmelere de yer verildi. ABD ile İran arasında olası bir nükleer anlaşma ya da gerilimin kısa vadede azalmasının, bakır gibi risk iştahına duyarlı varlıklar üzerinde pozitif etki yaratabileceği belirtildi.

Öte yandan COMEX ile LME arasındaki arbitraj dinamiklerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin zayıfladığına da dikkat çekildi.