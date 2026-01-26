Dijital varlık fonlarında 1,73 milyar dolarlık çıkış

CoinShares'in yayımladığı haftalık rapora göre, dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta Kasım 2025 ortasından bu yana en yüksek haftalık çıkışı kaydetti.

Söz konusu dönemde sektörden toplam 1,73 milyar dolarlık fon çıkışı gerçekleşti.

Verilere göre Bitcoin yatırım ürünlerinde 1,09 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu rakam, Kasım 2025 ortasından bu yana kaydedilen en büyük tek günlük çıkış olarak dikkat çekti.

Aynı haftada Ethereum ürünlerinden 630 milyon dolar, XRP yatırımlarından ise 18,2 milyon dolar geri çekildi.

Öte yandan Solana, bu genel eğilimin aksine hareket ederek 17,1 milyon dolarlık fon girişiyle sınırlı da olsa pozitif bir performans sergiledi.