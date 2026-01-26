Dijital varlık fonlarında 1,73 milyar dolarlık çıkış
CoinShares verilerine göre dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta Kasım 2025 ortasından bu yana en büyük haftalık fon çıkışını yaşadı. Toplam çıkış 1,73 milyar dolara ulaşırken, en sert geri çekilme Bitcoin tarafında görüldü. Bitcoin ürünlerinden 1,09 milyar dolar çıkış kaydedilirken, Ethereum'dan 630 milyon dolar, XRP'den ise 18,2 milyon dolar fon çekildi. Genel tabloya karşın Solana, 17,1 milyon dolarlık girişle sınırlı da olsa pozitif ayrıştı.
CoinShares'in yayımladığı haftalık rapora göre, dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta Kasım 2025 ortasından bu yana en yüksek haftalık çıkışı kaydetti.
Söz konusu dönemde sektörden toplam 1,73 milyar dolarlık fon çıkışı gerçekleşti.
Verilere göre Bitcoin yatırım ürünlerinde 1,09 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu rakam, Kasım 2025 ortasından bu yana kaydedilen en büyük tek günlük çıkış olarak dikkat çekti.
Aynı haftada Ethereum ürünlerinden 630 milyon dolar, XRP yatırımlarından ise 18,2 milyon dolar geri çekildi.
Öte yandan Solana, bu genel eğilimin aksine hareket ederek 17,1 milyon dolarlık fon girişiyle sınırlı da olsa pozitif bir performans sergiledi.