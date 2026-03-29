Doğal gaz piyasasında işlem hacmi geriledi

Spot doğal gaz piyasasında fiyat ve işlem verileri açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) yayımladığı verilere göre, piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 263 lira olarak belirlendi.

İşlem hacmi geriledi

EPİAŞ verilerine göre spot piyasada dün gerçekleşen işlem hacmi 3 milyon 9 bin 493 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 6 milyon 63 bin 68 liraya kıyasla düşüş gösterdi.

Aynı gün piyasada 211 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 976 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 549 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün toplam 190 milyon 868 bin 504 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 174 milyon 484 bin 371 metreküp olarak kayıtlara geçti.