Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (11 Temmuz Cuma güncel döviz kurları)
Döviz kurları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü de ekonomi gündeminin merkezinde yer alıyor. Hem yatırımcılar hem de ithalat ve ihracatla ilgilenen kesimler, Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki seyrini yakından izliyor. Haftanın son işlem gününde dövizdeki son durumu merak eden yatırımcılar arama motorlarında, "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar?" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte 11 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla güncel dolar ve Euro kurları...
Yatırımcılar, işletmeler ve bireyler, 11 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki güncel değerini yakından takip ediyor.
Güncel kur durumunu merak eden vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları aracılığıyla "1 dolar kaç TL oldu?", "Euro/TL kuru ne kadar?" gibi sorgulamalar yapıyor.
Kur cephesinde yaşanan bu seviyeler, özellikle ithalat ve ihracat yapan firmaların maliyet hesaplarını doğrudan etkilerken, Merkez Bankası'nın para politikası hamleleri açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.
11 Temmuz Cuma güncel dolar ve Euro kurları
Dolar/TL | Alış: 40,1472 - Satış: 40,1780
Euro/TL | Alış: 46,9224 - Satış: 47,0114