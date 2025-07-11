  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Dolar
Takip Et

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (11 Temmuz Cuma güncel döviz kurları)

Döviz kurları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü de ekonomi gündeminin merkezinde yer alıyor. Hem yatırımcılar hem de ithalat ve ihracatla ilgilenen kesimler, Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki seyrini yakından izliyor. Haftanın son işlem gününde dövizdeki son durumu merak eden yatırımcılar arama motorlarında, "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar?" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte 11 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla güncel dolar ve Euro kurları...

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (11 Temmuz Cuma güncel döviz kurları)
Takip Et

Yatırımcılar, işletmeler ve bireyler, 11 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki güncel değerini yakından takip ediyor.

Güncel kur durumunu merak eden vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları aracılığıyla "1 dolar kaç TL oldu?", "Euro/TL kuru ne kadar?" gibi sorgulamalar yapıyor.

Kur cephesinde yaşanan bu seviyeler, özellikle ithalat ve ihracat yapan firmaların maliyet hesaplarını doğrudan etkilerken, Merkez Bankası'nın para politikası hamleleri açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (11 Temmuz Cuma güncel döviz kurları) - Resim : 1

11 Temmuz Cuma güncel dolar ve Euro kurları

Dolar/TL | Alış: 40,1472  - Satış: 40,1780
Euro/TL | Alış: 46,9224 - Satış: 47,0114

11 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?11 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?Altın

 

Altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu?

Dolar Haberleri

Altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu?
İsrail-İran krizi dövizi vurdu: Dolar ve Euro’da son durum

Euro Haberleri

İsrail-İran krizi dövizi vurdu: Dolar ve Euro’da son durum
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro