Yatırımcılar, işletmeler ve bireyler, 11 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki güncel değerini yakından takip ediyor.

Güncel kur durumunu merak eden vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları aracılığıyla "1 dolar kaç TL oldu?", "Euro/TL kuru ne kadar?" gibi sorgulamalar yapıyor.

Kur cephesinde yaşanan bu seviyeler, özellikle ithalat ve ihracat yapan firmaların maliyet hesaplarını doğrudan etkilerken, Merkez Bankası'nın para politikası hamleleri açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

11 Temmuz Cuma güncel dolar ve Euro kurları

Dolar/TL | Alış: 40,1472 - Satış: 40,1780

Euro/TL | Alış: 46,9224 - Satış: 47,0114