Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (4 Mayıs Pazar Güncel Döviz Kurları)
4 MAYIS ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin güçlü makroekonomik göstergeler ve ticaret ortaklarıyla süren yapıcı müzakereler, perşembe günü zayıflayan doların yönünü tekrar yukarı çevirdi. Dolar 38,58 liradan, euro 43,68 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Perşembe günü düşüş eğiliminde olan dolar, ABD ekonomisinden gelen olumlu veriler ve ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin pozitif seyretmesiyle yeniden yükselişe geçti.
Dolar güne nasıl başladı?
Yeni günde Dolar/TL 38,5174 (alış) 38,5881'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,6824 TL seviyelerinde seyrediyor.