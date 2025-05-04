İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Perşembe günü düşüş eğiliminde olan dolar, ABD ekonomisinden gelen olumlu veriler ve ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin pozitif seyretmesiyle yeniden yükselişe geçti.

Dolar güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 38,5174 (alış) 38,5881'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,6824 TL seviyelerinde seyrediyor.