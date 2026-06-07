Ethereum toparlanacak mı? 55,8 milyon dolarlık hamle piyasayı hareketlendirdi

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Ethereum fiyatı son ayların düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, büyük yatırımcı hareketleri kripto para piyasasının odağına yerleşti.

Uzun süredir Ethereum tutan ve "EthereumOG" olarak bilinen büyük bir yatırımcının milyonlarca dolarlık yeni alımı, piyasada olası toparlanma beklentilerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

55,8 milyon dolarlık Ethereum alımı yaptı

Blockchain verilerine göre EthereumOG, son iki günde ortalama 1.563 dolar seviyesinden 35 bin 723 ETH satın aldı. Söz konusu işlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 55,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

Aynı yatırımcı yaklaşık bir hafta önce 2.040 dolar seviyelerine yakın fiyattan 117,25 milyon dolar değerinde 60 bin ETH ve yaklaşık 24 milyon dolar değerinde 9 bin 442 wstETH satmıştı.

Yatırımcının fiyatlardaki yüzde 20'yi aşan düşüş sonrası yeniden pozisyon alması, piyasa tarafından dikkat çekti.

Ethereum'da teknik baskı sürüyor

Büyük ölçekli alıma rağmen Ethereum üzerindeki teknik baskının devam ettiği belirtiliyor.

Günlük grafiklere göre ETH, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında işlem görmeyi sürdürüyor.

Nisan ve mayıs aylarında oluşan aşağı yönlü sıkışma görünümünün kırılmasıyla Ethereum fiyatında sert geri çekilme yaşanırken, fiyat 1.500 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Son düşüşün etkisi teknik göstergelere de yansıdı. Ethereum'un Göreceli Güç Endeksi (RSI), toparlanma işaretleri göstermeden önce 20 seviyesinin altına inerek aşırı satım bölgesine geçti.

Analistler, geçmişte benzer seviyelerin zaman zaman tepki yükselişleri öncesinde görüldüğünü ancak bunun tek başına kalıcı bir dönüş sinyali olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Toparlanma için kritik seviyeler izlenecek

Büyük yatırımcıların yeniden alıma yönelmesi ve teknik göstergelerde aşırı satım sinyallerinin oluşması Ethereum'un kısa vadeli görünümünü yakından takip edilen başlıklar arasına taşıdı.

Piyasa uzmanlarına göre, güçlü bir toparlanmadan söz edilebilmesi için ETH'nin kısa vadeli hareketli ortalamalara yakın kritik direnç bölgelerini yeniden aşması gerekiyor.

Son gerçekleşen 55,8 milyon dolarlık alım, bazı büyük yatırımcıların son düşüşün ardından Ethereum'da mevcut fiyat seviyelerini cazip gördüğüne işaret ediyor.

Alım talebinin devam etmesi halinde Ethereum'da daha güçlü bir toparlanma ihtimalinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.