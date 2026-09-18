JPMorgan'dan Bitcoin-altın karşılaştırması: Kritik fırsata işaret etti

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JPMorgan, Bitcoin ile altın arasındaki yatırımcı pozisyonlanmasında dikkat çeken bir ayrışmaya işaret etti.

Banka analistlerine göre, yatırımcıların Bitcoin ETF varlıklarını korumak amacıyla açtıkları kısa pozisyonları ve opsiyonları kapatmaya başlaması, Bitcoin'e altından daha güçlü bir destek sağlayabilir.

Analistler, Fed'in temmuz sonundaki toplantısının ardından ETF girişlerinin yeniden başlamasına rağmen iki varlık arasındaki toparlanmanın farklılaştığını belirtti. Altın ETF'leri 2026 boyunca yaşanan çıkışları tamamen telafi ederken, Bitcoin ETF'leri kayıpların sadece yarısını geri alabildi.

Bitcoin'de koruma talebi daha yüksek

JPMorgan değerlendirmesinde fiyat hareketlerinden çok yatırımcıların pozisyonlarına dikkat çekiyor. Bitcoin ETF'lerinde altına kıyasla daha yüksek kısa pozisyon ve düşüşe karşı korunma talebi bulunuyor. Bankaya göre bu fark, piyasa algısının iyileşmesi halinde Bitcoin açısından bir avantaja dönüşebilir.

Kritik koşul: Bitcoin'leri satmamak

Bankanın senaryosunda kritik nokta, yatırımcıların riskten korunma pozisyonlarını kapatırken ellerindeki Bitcoin ETF'lerini korumaya devam etmesi. Kısa pozisyonların ve koruyucu put opsiyonlarının çözülmesi Bitcoin'e ilave destek sağlayabilir. Ancak yatırımcıların aynı zamanda ETF'lerden çıkması halinde satış baskısı bu etkinin önüne geçebilir.

Bu nedenle JPMorgan'ın değerlendirmesi, Bitcoin'in temel olarak altından daha güçlü olduğu yönünde bir tahminden ziyade piyasa pozisyonlanmasına dayanan teknik bir senaryo niteliği taşıyor.

JPMorgan daha önce 266 bin doları işaret etmişti

JPMorgan, şubat ayında da Bitcoin'in altına kıyasla daha fazla yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtmiş ve uzun vadeli fiyat hedefini 266 bin dolar olarak açıklamıştı.

Banka bu kez Bitcoin yatırımcılarının düşüşe karşı aldığı önlemlere dikkat çekti. JPMorgan'a göre önümüzdeki dönemde Bitcoin fonlarına para girişinin artması ve yatırımcıların düşüşe karşı açtıkları koruma pozisyonlarını azaltması, Bitcoin'in güç kazanabileceğine yönelik önemli sinyaller arasında olacak.