Küresel piyasalar ABD istihdam ve PCE verilerine odaklanacak

Yatırımcılar veri yoğun bir haftaya girerken ABD istihdam rakamları ve kalıcı enflasyon baskıları varlık fiyatlamalarını belirleyecek. Küresel piyasalar teknoloji hisselerindeki kâr satışlarını ve Ortadoğu diplomatik gelişmelerini pazartesi günü itibarıyla değerlendirecek.

Dow Jones Sanayi Endeksi cuma gününü yüzde 0,72 artışla tamamlayarak haftalık yüzde 1,50 kazanç sağladı. S&P 500 endeksi günü yüzde 0,22 yükselişle kapatıp haftalık yüzde 1,80 büyüme sergiledi. Nasdaq Bileşik Endeksi cuma günü yüzde 0,20 artışla kapanarak beş günlük süreci yüzde 2,60 değer kazancıyla bitirdi.

Küresel piyasalar istihdam verilerindeki yapay zeka etkisini fiyatlayacak



ABD Çalışma Bakanlığının cuma günü yayımlayacağı mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi iş gücü piyasasının yönünü tayin edecek. Küresel piyasalar cuma günü yayımlanacak veride tarım dışı istihdamın 93 bin kişi artmasını bekliyor. Apollo baş ekonomisti Torsten Slok yapay zekanın istihdam kaybı yarattığına dair sıfır kanıt bulunduğunu belirtiyor. Şirketler işten çıkarma yapmak yerine yapay zeka uygulama uzmanları istihdam ediyor.

Torsten Slok ucuzlayan teknolojinin talebi artırdığını ve Jevons paradoksunun gerçekleştiğini savunuyor. BNP Paribas ABD ekonomisti Andrew Husby büyüme direncinin ve demografik sıkışıklığın işsizlik oranını zamanla düşüreceğini tahmin ediyor. Yatırımcılar hafta boyunca salı günü JOLTS raporunu ve perşembe günü haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvurularını izleyecek.

Büyümedeki yavaşlama ve PCE enflasyonu stagflasyon riskini artırıyor

ABD Ekonomik Analiz Bürosu Nisan ayında kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) aylık yüzde 0,40 artış kaydettiğini duyurmuştu. Gıda ve enerji hariç yani çekirdek PCE aynı dönemde aylık yüzde 0,20 oranında yükselmişti. Küresel piyasalar yıllık manşet PCE verisinin yüzde 3,80 ve çekirdek PCE verisinin yüzde 3,30 seviyesine çıkarak son iki yılın en büyük artışını kaydetmesini bekliyor. Kurum ilk çeyrek büyüme rakamını yüzde 2,00 seviyesinden yüzde 1,60 seviyesine revize etmişti.

Northlight Asset Management Yatırım Direktörü Chris Zaccarelli yükselen enflasyon ve yavaşlayan büyüme kombinasyonunun istenmeyen bir tablo oluşturduğunu ifade ediyor. Zaccarelli verilerin Fed Başkanı Kevin Warsh için karar sürecini zorlaştıracağını belirtiyor. Uzmanlar Trump tarafından gelen faiz indirimi taleplerine rağmen 2026 veya 2027 yıllarında faiz indirim ihtimalinin azaldığını aktarıyor.

Elon Musk yönetimindeki birleşme senaryoları izlenecek

SpaceX haziran ayında halka arz sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk SpaceX ve Tesla şirketlerini birleştirmeyi değerlendiriyor. Musk daha önce roket ve bağlantı teknolojileri şirketi SpaceX ile yapay zeka girişimi xAI platformunu birleştirmişti. Musk SpaceX hisselerinin yüzde 85 oranındaki kısmını kontrol ediyor.

Küresel piyasalar Elon Musk'ın birleşme stratejilerini yakından izlerken Colorado Üniversitesi hukuk profesörü Ann Lipton yatırımcıların kontrol gücünü kaybedeceğini aktarıyor. Lipton yatırımcıların kaynak dağılımı konusundaki endişeleri gidereceği için birleşme fikrine sıcak bakabileceğini ifade ediyor. Broadcom perşembe günü ikinci çeyrek bilançosunu açıklayarak yarı iletken talebinin gücünü gösterecek. Ciena perşembe günü yapay zeka ağ donanımları hakkındaki verilerini paylaşacak.

Küresel piyasalar hafta başı imalat ve açık iş verilerini fiyatlayacak

Küresel piyasalar pazartesi günü mayıs ayı nihai S&P Global imalat PMI verisinin 55,3 seviyesinde kalmasını fiyatlayacak. Analistler ISM imalat endeksinin 52,7 puandan 53,2 puana çıkacağını öngörüyor. Uzmanlar ISM ödenen fiyatlar endeksinin 85 puana ISM yeni siparişlerin 54,5 puana ve ISM istihdam endeksinin 48,5 puana yükselmiş olduğunu tahmin ediyor. Hewlett Packard Enterprise, Credo Technology Group ve Trip.com Group pazartesi günü bilançolarını yayımlıyor.

Yatırımcılar Salı günü nisan ayı JOLTS açık iş sayısının 6,87 milyondan 6,89 milyona yükselmesini bekliyor. Yatırımcılar yüzde 2 oranındaki JOLTS işten ayrılma hızını ve yüzde 1,2 oranındaki işten çıkarma oranını takip edecek. Wards toplam araç satışlarının 15,92 milyondan 16 milyona ulaşması öngörülüyor. Palo Alto Networks, Dollar General, Ulta Beauty ve Victoria's Secret salı günü bilançolarını açıklıyor.

Çarşamba ve perşembe işlemlerinde hizmet sektörü verileri analiz edilecek

Çarşamba günü açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin 109 bin seviyesinden 120 bin seviyesine çıkması bekleniyor. Piyasalar yüzde 8,5 düşüş kaydeden MBA mortgage başvurularını inceleyecek. S&P Global mayıs ayı nihai ABD hizmet PMI verisini 50,9 ve bileşik PMI verisini 51,7 seviyesinde teyit etti.

Ekonomistler Nisan ayı fabrika siparişlerinin yüzde 4,3 artışa ivmelenmesini, Mayıs ayı ISM hizmet endeksinin 53,7 puana ve ödenen hizmet fiyatlarının 71 puana çıkmasını öngörüyor.

Ticaret Bakanlığı nisan ayı nihai dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 7,9 artış gösterdiğini bildirdi.

Broadcom, CrowdStrike Holdings, Medtronic, Veeva Systems, Five Below, Uranium Energy Corp ve Macy's çarşamba günü bilançolarını açıklayacak.

Perşembe günü küresel piyasalar mayıs ayında yüzde 20,9 düşen Challenger işten çıkarma verisini değerlendirecek. Analistler tarım dışı üretkenlik nihai verisinin yüzde 0,8 seviyesinden yüzde 0,7 seviyesine revize edilmesini bekliyor.

Çalışma Bakanlığı haftalık ilk işsizlik başvurularını 215 bin ve devam eden başvuruları 1,786 milyon seviyesinde raporladı. Ciena Corporation, Samsara, Planet Labs, lululemon athletica, Rubrik, Wise Group, Brown-Forman, DocuSign ve X-Energy perşembe günü bilançolarını yatırımcılara sunuyor.

Küresel piyasalar cuma günü tarım dışı istihdam verilerine odaklanacak

Ekonomistler Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin 115 bin seviyesinden 93 bin seviyesine gerilemesini bekliyor. Analistler özel sektör istihdamının 100 bin seviyesine çıkmasını ve imalat istihdamının 4 bin seviyesine ulaşmasını tahmin ediyor. Cuma günü küresel piyasalar ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 oranında artış göstermesini fiyatlayacak. Mayıs ayı işsizlik oranının yüzde 4,3 seviyesinde kalması ve tüketici kredilerinin 18 milyar dolara inmesi öngörülüyor. ABM Industries cuma günü ikinci çeyrek bilançosunu duyuracak.