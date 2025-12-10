New York borsası karışık seyirle kapandı

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) vereceği yılın son faiz kararını beklerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Bankanın faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin gücünü koruduğunu belirten analistler, ancak Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerin piyasalardaki risk algısının artmasına neden olduğunu söyledi.

Analistler, Fed'in ekonomik projeksiyonları ve Powell'ın açıklamalarının, sadece bu hafta değil, ayın geri kalanında da piyasaların seyrinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da faiz oranlarının derhal düşürülmesini desteklemenin, Fed'in yeni başkanı için bir kriter olup olmadığına yönelik soruya "Evet." yanıtını verdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı, 22 Kasım'da sona eren 4 haftalık dönemde haftada ortalama 4 bin 750 arttı.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ekimde 7 milyon 670 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Trump, ulusal güvenliğin güçlü şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın "H200" çiplerinin, Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satışına izin verileceğini duyurmuştu.

Bundan yüzde 25 pay alacaklarını kaydeden Trump, aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanacağını ifade etmişti.

Trump'ın duyurusu sonrasında yükselen Nvidia hisseleri, Çin'in yerli şirketlerin bu çipleri satın almasını kısıtlayacağı veya engelleyeceği yönündeki haberin ardından kazançlarını geri verdi.

Nvidia hisseleri hafif azalış kaydederken, AMD ile Intel'in hisseleri ise hafif değer kazandı.

JPMorganChase'in hisseleri de üst yönetimden Marianne Lake'in gelecek yıl için beklenenden yüksek gider tahmini yapması sonrasında yüzde 5'e yakın geriledi.