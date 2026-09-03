New York borsası yükselişle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,18 artarak 53.686,11 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 artışla 7.747,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 kazançla 26.584,06 puana çıktı.

Petrol fiyatlarındaki artışa karşın Fed'in bu ay sıkılaştırmaya gidebileceğine dair olasılığın azalması ve tahvil faizlerinin geri çekilmesi, piyasaların yükselişinde etkili oldu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son verilerde nihayet dezenflasyon yönünde bazı işaretler görüldüğünü belirterek, bu eğilimin devam etmesi durumunda bu ay faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğini söyledi.

Waller'ın söz konusu ifadeleri sonrasında Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısında politika faizini mevcut seviyede bırakabileceğine dair beklentiler güçlendi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,77'ye ve 30 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 5,25'e indi. Japon yeninin ABD doları karşısında değer kazanması da tahvil faizlerinin düşmesine katkıda bulundu.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Fed'in faizleri düşürmesi gerektiğine" inandıklarını söyledi.

Vance, enflasyon verilerine bakıldığında, Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin "yerinde ve sorumlu" bir adım olacağını dile getirdi.

İran konusunda ise Vance, askeri, ekonomik ve diplomatik "tüm seçeneklerin" masada olduğunu, Tahran'la "süresiz bir savaş" peşinde olmadıklarını belirtti.

Bu gelişmelerle, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 95,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 91,67 dolardan alıcı buldu.

Ticaret cephesinde ise Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin, "Amerikalılar hazır olduklarında, masaya oturup o anlaşmayı yapmaya hazırız." dedi.

İki ülkenin de yararına olacak bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyleyen Carney, ancak böyle bir anlaşmada "istikrar ve güvenilirliğin şart olduğunu" kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da Kanada ile aralarındaki gerilime ilişkin Carney'i suçlarken, Kanada ekonomisinin çökebileceğini savundu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 29 Ağustos ile biten haftada 206 bine çıkarak piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Ülkenin dış ticaret açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 24,4 artarak 88,6 milyar dolara çıkarken, 16 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlere paralel artış kaydetti.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 55,4 ile beklentilerin üzerine çıkarken sektördeki büyümenin hızlandığına işaret etti.