Platinde üç ayda bütün hesap değişti: 562 bin onsluk ters köşe

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Dünya platin piyasasında yalnızca üç ay içinde beklentileri tamamen tersine çeviren bir değişim yaşandı. Dünya Platin Yatırım Konseyi, mayıs ayında 2026 için 297 bin ons arz açığı beklerken yeni tahmininde 265 bin ons arz fazlası öngördü. Böylece piyasa dengesindeki tahmin 562 bin ons birden değişti.

Değişimin temel nedeni madenlerden beklenenden fazla platin çıkması değil. Yeni rapor, yılın ilk yarısında yatırımcıların platin pozisyonlarını azaltmasının ve özellikle borsa yatırım fonlarından yaşanan çıkışların talebi aşağı çektiğini gösteriyor.

Yatırımcı çıkışı hesabı tersine çevirdi

Platin piyasası 2026'nın ikinci çeyreğinde 244 bin ons fazla verdi. Böylece piyasa üst üste ikinci çeyreği de arz fazlasıyla kapattı. Çeyrekte toplam arz yıllık bazda yüzde 1 artarak 1 milyon 906 bin onsa ulaşırken, toplam talep yüzde 16 düşüşle 1 milyon 663 bin onsa geriledi.

En büyük değişim yatırım cephesinde görüldü. Borsa yatırım fonlarından ikinci çeyrekte 234 bin ons çıkış gerçekleşirken toplam net yatırım çıkışı 121 bin ons oldu. Bu hareket, çeyreklik arz fazlasını oluşturan en önemli unsur haline geldi.

Yılın tamamında ise 83 bin ons net yatırım çıkışı öngörülüyor. Borsa yatırım fonlarında yıl genelindeki çıkışın 389 bin onsa ulaşması beklenirken, külçe ve sikke talebinin de yüzde 22 düşerek 313 bin onsa gerileyeceği tahmin ediliyor.

Mücevher talebi sert geriledi

Platin piyasasında ikinci büyük baskı mücevher sektöründen geldi. İkinci çeyrekte mücevher talebi yıllık bazda yüzde 32 azalarak 456 bin onsa indi. Yıl genelinde ise yüzde 15'lik düşüşle 1 milyon 883 bin ons talep bekleniyor.

Gerilemenin önemli bölümü Çin'den kaynaklanıyor. Yüksek fiyatlar, zayıf iç tüketim ve geçen yıl yapılan stok birikiminin tersine dönmesi talebi aşağı çekiyor. Japonya ve Hindistan'da da yüksek fiyatların tüketimi baskılaması beklenirken Avrupa ve Kuzey Amerika'daki talebin daha dirençli kalacağı öngörülüyor.

Otomotiv sektörünün platin talebinin de 2026 genelinde yüzde 4 gerileyerek 2 milyon 904 bin onsa düşmesi bekleniyor.

Yapay zekâ platin talebinde yeni kapı açıyor

Tüketim ve yatırım tarafındaki zayıflığa karşın sanayi talebinde ters yönde bir hareket var. 2026 sanayi talebi tahmini önceki öngörüye göre 147 bin ons yukarı çekildi. Yıllık sanayi talebinin yüzde 5 artarak 2 milyon 385 bin onsa ulaşması bekleniyor.

Bu yükselişte yapay zekâ altyapılarının geliştirilmesiyle bağlantılı cam ve elektrik uygulamaları dikkat çekiyor. Cam sektöründeki platin talebinin yüzde 23, elektrik uygulamalarındaki talebin ise yüzde 19 artacağı tahmin ediliyor.

Çin'in 2030'a kadar yapay zekâ altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar ayırması ve ABD'deki özel sektör yapay zekâ yatırımlarının yaklaşık 500 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması, platin grubu metallere yeni bir talep alanı açıyor.

Fazla var ama platin bolluğu yok

265 bin onsluk arz fazlası ilk bakışta platin piyasasında sıkışıklığın sona erdiği izlenimi yaratıyor. Ancak stok rakamları farklı bir tablo çiziyor.

2025 yılına ilişkin arz açığı tahmini de yukarı yönlü revize edilerek 1 milyon 440 bin onsa çıkarıldı. Üç yıl boyunca oluşan büyük açıkların ardından yer üstü platin stoklarının 2026 sonunda yaklaşık 2 milyon 10 bin ons seviyesinde kalması bekleniyor.

Bu miktar küresel talebin yalnızca 3,4 aylık bölümünü karşılamaya yetiyor. Dolayısıyla yeni arz fazlası, son yıllarda eriyen stokları kısa sürede yeniden oluşturacak büyüklükte değil.

Arzdaki artışı geri dönüşüm taşıyor

2026'da toplam platin arzının yüzde 2 artarak 7 milyon 353 bin onsa yükselmesi bekleniyor. Buna karşılık maden üretiminin yaklaşık 5 milyon 551 bin onsla yatay kalacağı tahmin ediliyor.

Arz büyümesinin tamamına yakını geri dönüşümden gelecek. Yüksek platin fiyatlarının teşvik ettiği geri dönüşümün yüzde 8 artarak 1 milyon 802 bin onsa ulaşması bekleniyor.

Toplam talebin ise yatırım ve mücevher sektörlerindeki düşüş nedeniyle yüzde 18 azalarak 7 milyon 89 bin onsa gerilemesi öngörülüyor. Bu tablo, platin piyasasındaki 562 bin onsluk tahmin değişiminin esas olarak arz patlamasından değil, talep kompozisyonundaki sert değişimden kaynaklandığını ortaya koyuyor.