SpaceX'in halka arzı pahalıya patladı: Zarar milyar doları aştı

Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük halka arzlardan biri olması beklenen süreç kapsamında finansal verilerini ve yeni ortaklık yapısını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin başvurusunda milyarlarca dolarlık zarar dikkat çekerken, Musk'ın şirket üzerindeki kontrolünü koruyacak özel oy hakkı planı da öne çıktı.

Gelir arttı, zarar derinleşti

Paylaşılan verilere göre SpaceX, 2025 yılında yaklaşık 18,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin aynı dönemdeki net zararının ise yaklaşık 4,9 milyar dolar olduğu belirtildi.

Gelirlerin yıllık bazda yaklaşık yüzde 33 artış gösterdiği kaydedilirken, 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 4,7 milyar dolar gelire karşılık 4,3 milyar dolar net zarar oluştuğu ifade edildi.

Şirketin zararında yapay zeka yatırımları, Starship programı ve yüksek sermaye harcamalarının etkili olduğu bildirildi. Yalnızca 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım harcaması yapıldığı, bunun büyük kısmının yapay zeka projelerine yönlendirildiği aktarıldı.

Starlink kârlılığıyla öne çıktı

SpaceX bünyesindeki uydu internet hizmeti Starlink'in şirketin en güçlü gelir kalemlerinden biri olduğu belirtildi.

Starlink'in yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,2 milyar dolar faaliyet kârı elde ettiği ve abone sayısındaki artışın sürdüğü kaydedildi. Buna karşın diğer faaliyet alanlarının finansal sonuçlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

Musk için özel oy hakkı planı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan başvuruda, Elon Musk'a diğer hissedarlardan daha yüksek oy hakkı sağlayacak yeni bir yapı planlandığı belirtildi.

Ayrıca belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi durumunda Musk'a 1 milyara kadar ek hisse verilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

Başvuruda, Musk'ın hedeflerinden biri olarak Mars'ta en az 1 milyon kişinin yaşayacağı bir insan yerleşimi kurulması gösterildi.

Uzayda veri merkezi hedefi

SpaceX'in uzun vadeli hedefleri arasında uzayda veri merkezleri oluşturma planının da yer aldığı ifade edildi.

Şirketin, bu alanın tarihin en büyük potansiyel pazarlarından biri olabileceğini savunduğu kaydedildi.

Yaklaşık 75 milyar dolar kaynak toplamayı hedefleyen halka arzın başarılı olması halinde, hem halka açık piyasalarda hem de özel sermaye piyasalarında önemli etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Yatırımcılar için dikkat çeken detay

Öte yandan başvuruda, yatırımcıların olası bir başarısızlık durumunda Musk'ı görevden alma imkanına sahip olmayacağına dikkat çekildi.

Şirketin yüksek değerlemesini sürdürebilmesi için SpaceX'in hedeflediği pazarlarda güçlü büyüme sağlaması gerektiği değerlendiriliyor.

Verilere göre şirketin toplam geliri 2025 yılında 14 milyar dolardan 18,7 milyar dolara yükselirken, 2024 yılında elde edilen 791 milyon dolarlık kârdan zarar pozisyonuna geçildiği belirtildi.