SPK, tasfiyeye alınan fonlarda 17 Eylül’deki emirleri iptal etti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül 2026'da tasfiyeye konu fonlar için TEFAS'a verilen tüm alım ve satım emirlerinin, fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle TEFAS tarafından iptal edildiğini duyurdu. Ödemeler tasfiye sürecinden yapılacak.

17 Eylül’deki fon emirleri iptal edildi

SPK’nın 28 Eylül tarihli açıklamasında, 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların aynı gün itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.

Kurul, daha sonra yayımlanan 2026/61 sayılı bültenle tasfiyeye konu fonların güncel listesinin açıklandığını ve bu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin de durdurulduğunu belirtti.

Açıklamaya göre yalnızca 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS’a iletilen fon emirleri, işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edildi.

Ancak 16 Eylül saat 13.30 sonrasında ve 17 Eylül saat 13.30 öncesinde verilen emirlerin aynı fiyat valörüne tabi olması nedeniyle süreçte ayrı bir durum oluştu.

SPK, 17 Eylül tarihli 57/1707 sayılı Kurul kararı doğrultusunda ilgili fonların 17 Eylül’de TEFAS’ta işleme kapatıldığını, bu nedenle söz konusu fonlar için **17 Eylül tarihinde verilen tüm fon emirlerinin TEFAS tarafından iptal edildiğini** bildirdi.

İptal edilen emir sahiplerine ödeme yapılacak

SPK’nın yeni açıklamasındaki en önemli başlıklardan biri, iptal edilen fon emirlerinin sahiplerine yapılacak ödemeye ilişkin oldu.

Buna göre, 17 Eylül’de tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılması nedeniyle aynı gün platforma iletilen ve Kurul kararının uygulanması amacıyla iptal edilen emirlerin sahipleri tasfiye sürecine dahil edilecek.

Bu yatırımcılara yapılacak ödeme, ilgili fonun tasfiye edilmesinin ardından oluşacak **tasfiye bakiyesinden** karşılanacak.

Ödenecek tutarda ise yatırımcının fondaki **katılma payı sahipliği oranı** esas alınacak. Böylece 17 Eylül’de alım veya satım emri vermesine rağmen işlemi gerçekleştirilmeyen yatırımcıların hakları tasfiye bakiyesi üzerinden hesaplanacak.

SPK’nın açıklaması, özellikle 17 Eylül’de işlem vermiş ancak emri platform tarafından iptal edilmiş yatırımcıların durumuna açıklık getirirken, ödemelerin doğrudan sabit bir tutar üzerinden değil fondaki pay sahipliği oranına göre yapılacağını da netleştirdi.

Gerçekleşmeyen eski emirler de tasfiye kapsamında

Kurul, 17 Eylül’de iptal edilen emirlerin yanı sıra daha önce iletilmiş olmasına rağmen tamamlanamayan bazı işlemlerin durumunu da açıkladı.

Buna göre, **16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS’a iletilen ancak ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen emirler de tasfiye kapsamına alınacak.**

Bu işlemler, 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde açıklanan tasfiye usul ve esasları çerçevesinde değerlendirilecek.

SPK’nın son açıklamasıyla birlikte süreçte iki ayrı grup daha net hale geldi. 17 Eylül’de verilen fon emirleri iptal edilirken, bu emirlerin sahipleri tasfiye bakiyesinden payları oranında ödeme alacak. Daha önce verilmiş ancak temerrüt veya fiyat açıklanmaması nedeniyle sonuçlandırılamamış işlemler de tasfiye dışında bırakılmayacak.