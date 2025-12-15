ZERGY HALKA ARZ SONUÇLARI: Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Zeray GYO kaç lot verdi? ZERGY halka arz büyüklüğü ne kadar oldu?

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY), halka arzı yatırımcıların yoğun talebiyle sonuçlandı.

Halka arz, 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle tamamlandı. Halka arz kapsamında ihraç edilen 116 milyon adet pay ile mevcut ortak Zekeriya Zeray’a ait 40,8 milyon adet pay 13,00 TL fiyattan yatırımcılara sunulurken payların tamamı satıldı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre; halka arz büyüklüğü 2 milyar 38,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bireyselden 1,44 kat, kurumsaldan 2,48 kat talep geldi

Halka arza toplam talep, planlanan satış tutarının 1,96 katı oldu. Yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisata 1,44 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise yaklaşık 2,48 kat talep geldi.

Tahsisatın yüzde 50’si yurt içi bireysel, yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Bireysel yatırımcı grubunda 358 bin 281 başvuru alınırken, 348 bin 179 yatırımcının talebi karşılandı. Kurumsal yatırımcı tarafında ise 157 başvurudan 150’sinin talebi karşılandı.