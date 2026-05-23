Bitcoin 50 günlük ortalamasının altına geriledi

Dünyanın en yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, cumartesi günü 74 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmeler ve ABD kripto para regülasyonlarındaki adımlar eşliğinde yüzde 3.42 oranında azalarak 74 bin 654.2 dolara geriledi.

Hafta başlarında 78 bin 550 dolarlık direnç seviyesini aşamayan Bitcoin, 50 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 76537 dolar seviyesindeki desteğini de kırdı.

Washington ve Tahran arasındaki diplomatik görüşmelerin kesilmesi ihtimali kripto para piyasalarındaki fiyatlamalarda değerlendirildi. Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin son aşamada olduğunu bildirdi ve anlaşma sağlanamaması durumunda Washington'ın daha agresif tutum sergileyebileceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan diplomasiye yönelik desteğini yinelediğini ancak Batı'dan gelen zorlayıcı nitelikteki uygulamaları reddettiğini ifade etti.

Fed tutanakları ve petrol fiyatları Bitcoin fiyatını etkiledi

Federal Rezerv'in son politika toplantısına ait tutanakların yayınlanmasının ardından, enflasyon verisinin yüksek seyretmesi halinde politika yapıcıların faiz oranlarında artırıma gidilmesine açık olduğu belirtilmişti. Bu süreçte Bitcoin 74 bin dolar ile 78 bin dolar arasındaki bantta işlem görmeyi sürdürüyor. Hafta başlarında küresel petrol fiyatlarında kaydedilen düşüş eğilimi ve tahvil getirilerindeki gerileme oranları kripto para piyasalarında geçici destek seviyeleri oluşturmuştu.

ABD'de Stratejik Bitcoin rezervi yasa tasarısı

Washington'daki yasa yapıcılar, hükümetin Bitcoin edinme hedefini düşüren ve elde tutma gereklilikleri getiren revize edilmiş Stratejik Bitcoin Rezervi yasa tasarısını sundu. Bu teklif, Trump yönetiminin dijital varlıkların ABD finansal sistemi içindeki rolünü güçlendirme girişimlerinin ardından oluşturuldu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tokenize varlıklar ve üçüncü taraf token arzları ile bağlantılı muafiyet çerçevesi teklifi hakkındaki karar eylemlerini erteledi.

Mevcut fiyat seviyelerindeki duruş, kurumsal yatırımcı işlemlerinin devam ettiği şeklinde raporlandı. Kurumsal spot Bitcoin ETF akışları tatil nedeniyle kısalan işlem haftasında işlem görüyor. Kripto para piyasasındaki genel eğilime paralel olarak altcoin fiyatlarında azalış kaydedildi. Ethereum yüzde 4.47 oranında değer kaybederek 2029.05 dolara geriledi. Ripple (XRP) yüzde 3.64 azalarak 1.3106 dolar seviyesine indi. Solana yüzde 5.99, Cardano yüzde 5.33 ve Dogecoin yüzde 5.87 oranında düşüş kaydetti. Piyasalar gelecek hafta spot Bitcoin ETF verilerini takip edecek.