Bitcoin 60 dolarken yatırım yapmaya başlamıştı, 30’uncu kattan düştü

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Paraguay’ın başkenti Asunción’da kripto para dünyasının yakından tanıdığı bir ismin ölümüyle ilgili gizemli bir soruşturma yürütülüyor.

Kripto yatırımcısı Harry Chun Tak Yeh, lüks Ladron Reincidente konut kompleksinin 30. katından düştükten sonra yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Paraguay basınında yer alan bilgilere göre polis, cuma günü sabaha karşı saat 04.30 sıralarında acil çağrı aldı. Yeh’in cansız bedeli yaklaşık 100 metre aşağıda, binanın zemininde bulundu.

Cansız bedeni çıplak halde bulundu

Yeh’in cansız bedeninin çıplak olduğu ve üzerinde siyah plastik bir örtü bulunduğu belirtildi. Ancak yetkililer, Yeh’in binadan nasıl düştüğünü henüz belirleyemedi. Soruşturmada kaza, intihar veya başka bir kişinin olaya karışmış olabileceği ihtimalleri henüz dışlanmış değil.

30’uncu kattaki daire darmadağın çıktı

Olayı daha da dikkat çekici hale getiren gelişme ise binanın 30’uncu katındaki dairede yaşandı Savcı María del Carmen Palazón, Paraguay Kriminalistik ve Cinayet birimlerinden polislerle birlikte dairede inceleme yaptı.

Polis ekipleri dairenin kapılarının açık olduğunu ve içerinin darmadağın halde bulunduğunu tespit etti. Dairede yapılan ilk incelemede kimseye rastlanmadı.

Polis hem daireden hem de Yeh’in cansız bedeninin bulunduğu bölgeden deliller topladı. Yeh’in cenazesi otopsi ve adli inceleme yapılmak üzere Adli Morg’a gönderildi.

Polis iki ayrı daireyi incelemeye aldı

Polis Şefi Abel Cantero, soruşturma kapsamında Yeh ile bağlantılı 27’nci ve 30’uncu katlardaki iki dairenin incelendiğini açıkladı. Her iki adresten elde edilen deliller savcılığa gönderildi.

Polis ayrıca 27’nci katta yaşayan Yeh’in 29 yaşındaki Brezilyalı partneri Isadora de Proenca Braganholo Carvalho’nun ifadesine başvurdu.

Carvalho, yetkililere ne yaşandığını bilmediğini söyledi. Polis, Carvalho hakkında herhangi bir suçlama yöneltmiş değil.

Yetkililer ayrıca şu ana kadar dairelerde bir boğuşma, zorla giriş ya da başka bir kişinin bulunduğuna ilişkin kanıt tespit edilip edilmediğini kamuoyuna açıklamadı.

Bitcoin’e 60 dolarken yatırım yapmaya başladı

Harry Yeh, kripto para piyasasının erken dönem yatırımcıları arasında gösteriliyordu.

Kamuya açık biyografisine göre Yeh, 2013 yılında Bitcoin’e yatırım yapmaya başladı. Yeh, yatırım yapmaya başladığı dönemde Bitcoin’in yaklaşık 60 dolardan işlem gördüğünü ifade etmişti.

Yeh daha sonra Quantum Fintech Group’u kurdu ve ilk yatırım fonunu 250 bin dolarla hayata geçirdi. Şirket kendisini dijital varlıklar ve blokzincir projelerine odaklanan bir yatırım yöneticisi ve ticaret operasyonu olarak tanımlıyordu.

2,4 milyar dolarlık varlık iddiası

Quantum Fintech Group ve Yeh’in kişisel internet sitesinde, yönetilen varlık ve yatırımların değerinin 2 milyar doları aştığı ileri sürülüyordu. Quantum tarafından açıklanan rakam ise 2,4 milyar doların üzerindeydi.

Yeh özellikle Fantom ve merkeziyetsiz finans, yani DeFi ekosistemindeki projelerle yakından ilişkiliydi. Biyografisinde LIF3 ve L3 Reserve'in kurucusu ve erken dönem yatırımcısı olarak gösterilirken, yatırım geçmişinde Tomb Finance ve başka blokzincir projeleri de bulunuyordu.

Bu yatırımlar Harry Yeh’i kripto para sektörünün belirli kesimlerinde yatırımcılar ve girişimciler arasında tanınan bir isim haline getirmişti.

Otopsi sonucu bekleniyor

Paraguaylı yetkililerin şimdi yanıtını aradığı en önemli soru, Harry Yeh’in 30’uncu kattan neden ve nasıl düştüğü.

Otopsinin, Yeh’in ölümüne ilişkin yeni bulgular sağlaması bekleniyor. Yerel basında yer alan haberlerde, vücudundaki yaralanmaların yalnızca düşmeyle uyumlu olup olmadığı veya düşmeden önce meydana gelen başka yaralanmalar bulunup bulunmadığının henüz belirlenmediği aktarılıyor.

Yetkililer şu ana kadar başka bir kişiyi ölümcül düşüşle ilişkilendiren resmi bir bulgu açıklamadı.

Polisin kesin olarak belirlediği nokta, Yeh’in Jade Park binasından düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği. Ancak düşüşün nedeni ve ölümünden hemen önce binanın içinde neler yaşandığı henüz bilinmiyor.