Bitcoin devi Nakamoto'dan kritik hamle: Borsadan çıkarılmamak için...

ABD merkezli Bitcoin odaklı şirket Nakamoto, Nasdaq borsasında kalabilmek için kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, hisse fiyatının 1 doların altına düşmesi nedeniyle “ters hisse bölünmesi” için yatırımcı onayı arayacak.

Hisse fiyatı sert düştü

Nakamoto hisseleri şu anda yaklaşık 0,21 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, Nasdaq’ın minimum 1 dolar şartının oldukça altında kalırken, şirketin hisseleri zirve seviyesinden yüzde 99’a yakın değer kaybetti.

Nasdaq’tan kritik uyarı

Nasdaq kurallarına göre şirketlerin en az 10 gün boyunca 1 doların üzerinde kapanış fiyatı sağlaması gerekiyor. Nakamoto’nun bu şartı karşılamak için 8 Haziran’a kadar süresi bulunuyor.

Şirket, hisse fiyatını teknik olarak artırmak için ters bölünme planlıyor. Bu yöntemle hisse sayısı azaltılırken, birim fiyat yükseltiliyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin sorunun temelini çözmediğini belirtiyor.

Yatırımcı güveni zayıflıyor

CEO David Bailey’nin yaptığı satın almalar ve hisse sayısındaki artış, yatırımcılar arasında “seyrelme” endişesine yol açtı. Toplam 690 milyon hisse, güven kaybını artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Şirket, operasyonlarını finanse etmek için mart ayında 284 Bitcoin sattığını açıkladı. Bu durum, nakit akışı sorunlarına işaret etti.