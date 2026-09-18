Bitcoin kayıplarını geri almaya çalışıyor: Fed yükselişin önünü kesti

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Bitcoin, ABD'de kripto para piyasasına yönelik kritik yasa tasarısının Senato'dan geçememesiyle yaşadığı sert kayıpların ardından toparlanma çabasını sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yıl sonra ilk kez faiz artırması ve yılın geri kalanına ilişkin şahin mesajları ise kripto paralardaki yükselişi sınırlıyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 77 bin 327,76 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin böylece hafta başında yaşanan sert satışların ardından kayıplarının bir bölümünü geri aldı.

Fed'den üç yıl sonra ilk faiz artışı

Kripto para piyasasının odağında Fed'in faiz kararı yer aldı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,50-3,75 aralığından yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Böylece Fed, üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Piyasalar faiz artışını büyük ölçüde fiyatlamış olsa da Fed'in bundan sonraki döneme ilişkin verdiği mesajlar riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

Fed'in yayımladığı yeni noktasal grafik, en az 12 FOMC üyesinin yıl bitmeden bir faiz artışı daha beklediğini ortaya koydu.

Fed Başkanı Kevin Warsh da temel enflasyon göstergelerinde henüz anlamlı bir iyileşme görülmediğine dikkat çekti. Warsh, "Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'de asıl baskı faiz kararından gelmedi

Nexo Dispatch analisti Iliya Kalchev'e göre Bitcoin'deki satış baskısının temel nedeni 25 baz puanlık faiz artırımı değil, Fed'in bundan sonraki dönemde de faiz artırımlarına devam edebileceği mesajı oldu.

Faiz kararının günler öncesinden fiyatlandığını belirten Kalchev, Fed'in tahminlerinin son hamlenin tek seferlik bir artış yerine yeni bir sıkılaşma sürecinin başlangıcı olabileceğini göstermesinin piyasalarda baskı yarattığını ifade etti.

Yüksek faiz ortamı, yatırımcıların daha düşük riskli ve faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmesine neden olabildiği için Bitcoin ve diğer kripto paralar açısından baskı unsuru olarak değerlendiriliyor.

Senato'daki oylama Bitcoin'i vurmuştu

Bitcoin üzerindeki bir diğer baskı ise ABD'deki kripto para düzenlemelerinden geldi. Kripto para ve dijital varlık piyasası için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan Clarity Act, ABD Senatosu'nda 49'a karşı 50 oyla kabul edilmedi.

Tasarı daha önce Senato Bankacılık Komitesi'nden geçmiş ancak Senato'daki nihai süreçte gerekli 60 oya ulaşılamamıştı. Oylamanın ardından Bitcoin salı günü yüzde 3'ten fazla değer kaybetmişti.

SEC'den kripto piyasasına yeni adım

Senato'daki gelişmenin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) ise kripto piyasası açısından dikkat çeken bir hamle geldi.

SEC, blokzincir üzerinde işlem gören tokenize hisse senetleri ve diğer menkul kıymetler için yeni bir muafiyet sistemi açıkladı.

Yeni düzenleme kapsamında tokenize hisse senedi işlemlerine aracılık eden platformlar, geleneksel borsalar için uygulanan bazı yükümlülüklerden beş yıl boyunca muaf tutulacak. Bu varlıklara likidite sağlayan kuruluşlara da benzer bir muafiyet tanınacak.

Platformlar, bir şirketin tokenize edilmiş hisselerini listelemeden önce ilgili şirkete bildirim yapmak zorunda olacak. Şirketin itiraz etmesi durumunda ise söz konusu tokenize hisseler listelenemeyecek.

Kripto piyasasında gözler yeniden Fed'de

Sektör temsilcileri, tokenize menkul kıymetlerin 7 gün 24 saat işlem yapılmasına olanak sağlaması, takas sürelerini kısaltması ve işlem maliyetlerini düşürmesi nedeniyle geleneksel finans piyasalarında önemli değişiklikler yaratabileceğini düşünüyor.

SEC'nin adımı Bitcoin'deki düzenleme kaynaklı baskıyı kısmen hafifletse de Fed'in daha fazla faiz artırımına açık kapı bırakması kripto varlıkların önündeki önemli risklerden biri olmaya devam ediyor.

Bitcoin'in hafta başındaki sert düşüşün ardından 77 bin doların üzerine çıkması toparlanma çabasının sürdüğüne işaret ederken, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler fiyatlamaların yönü açısından yakından takip ediliyor.