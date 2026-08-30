Bitcoin ve altında dikkat çeken hareket: Yatırımcı aynı riskten kaçıyor

Bitcoin, 2026'nın büyük bölümünde teknoloji hisselerine benzer bir fiyat hareketi sergilerken ağustos ayında bu eğilim değişmeye başladı.

Dünyanın en büyük kripto para yönetim şirketi Grayscale'in 27 Ağustos'ta yayımladığı araştırmaya göre, yıl başında sıfıra yakın olan Bitcoin ile altın arasındaki 90 günlük korelasyon yüzde 50'nin üzerine çıkarak kayıtlardaki en yüksek ikinci seviyeye ulaştı. Aynı dönemde Bitcoin'in Nasdaq 100 ile ilişkisi ise ters yönde hareket ederken, yüzde 60'ın üzerinde olan 90 günlük korelasyon yüzde 33'e kadar geriledi.

Bitcoin teknoloji hisselerinden uzaklaşıyor

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl'a göre Bitcoin, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyümenin yaşandığı son bir yılda teknoloji hisselerine paralel hareket eden, yüksek oynaklığa sahip bir risk varlığı görünümündeydi. Son veriler ise Bitcoin'in bu yapıdan uzaklaşmaya başladığına işaret ediyor.

Grayscale bu değişimi paranın değer kaybına karşı korunma arayışının yeniden güçlenmesiyle açıklıyor. Buna göre yatırımcılar Bitcoin'i teknoloji hisselerine benzer bir risk varlığından ziyade, sınırlı arzı nedeniyle altına alternatif bir değer saklama aracı olarak değerlendirmeye başlıyor.

40 trilyon dolarlık borç endişesi

Bu değişimin arkasındaki temel nedenlerden biri ABD'nin hızla büyüyen kamu borcu. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre federal borç 18 Ağustos'ta 40 trilyon dolar sınırını aşarken, 25 Ağustos itibarıyla 40,1 trilyon dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi de 2026 mali yılında federal bütçe açığının 1,9 trilyon dolar olacağını öngörüyor. Faiz giderleri ve zorunlu harcamaların yükselmesi, önümüzdeki yıllarda borçlanma ihtiyacının daha da artabileceğine işaret ediyor.

Pandl'a göre yüksek bütçe açıklarının kalıcı hale gelmesi ve uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi, yatırımcıları devlet tahvillerinin dışında sınırlı arza sahip varlıklara yöneltebilir.

Bitcoin ile altının son dönemde birlikte hareket etmeye başlaması da bu arayışın bir yansıması olarak görülüyor.

Altınla ilişki tarihi seviyede

Bitcoin ile altın arasındaki 90 günlük korelasyon 0,5 seviyesine yükselirken, iki varlık da daha fazla aynı yönde hareket ediyor. Ancak uzun vadeli verilere bakıldığında 2010'dan bu yana Bitcoin ile altın arasındaki genel korelasyonun sıfıra yakın olduğu görülüyor. Bu nedenle son yükselişin kalıcı olup olmayacağı henüz belli değil.

Bitcoin 79 bin 500 dolar, altın ise ons başına 4 bin 600 dolar civarında işlem görürken, her iki varlık da geçen yıl gördükleri tarihi zirvelerin altında bulunuyor.

Grayscale'e göre asıl soru, son haftalarda ortaya çıkan bu ayrışmanın geçici olup olmadığı. ABD'nin artan borcu ve bütçe açıkları yatırımcıları geleneksel finansal varlıkların dışında alternatif aramaya devam ettirirse, Bitcoin'in teknoloji hisselerinden uzaklaşıp altınla daha güçlü hareket ettiği yeni bir dönem başlayabilir.