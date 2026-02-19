Bitcoin ve ether yatay seyirde: Gözler PCE verisinde

Bitcoin ve ether haftanın dördüncü işlem gününde sınırlı yükseliş kaydetti. Ancak analistler, kripto para piyasalarının dar bir bantta hareket etmeyi sürdürdüğünü belirtiyor.

Saxo Bank'ın yayımladığı değerlendirmede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının faiz patikasına ilişkin belirsizliği artırdığı ve bunun yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendirdiği ifade edildi. Tutanaklarda politika yapıcılar arasında faizlerin yönüne ilişkin görüş ayrılıkları dikkat çekti.

PCE enflasyon piyasaları belirleyecek

Uzmanlar, cuma günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisinin piyasalar açısından belirleyici olabileceğini vurguladı. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisinin doları destekleyerek riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabileceği, daha zayıf bir verinin ise kripto varlıklar için olumlu bir tablo ortaya koyabileceği değerlendiriliyor.

Gün içinde bitcoin yüzde 0,4 artışla 66.601 dolar seviyesinde işlem görürken, ether yüzde 0,7 yükselerek 1.956,48 dolara çıktı.

Saxo Bank, faiz belirsizliği nedeniyle yatırımcıların kripto piyasalarında temkinli kalmaya devam ettiğini kaydetti.