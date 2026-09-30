Bitcoin’de 2018 çöküşünü bilen isimden yeni tahmin

Bitcoin'in geçmişteki büyük fiyat hareketlerine ilişkin tahminleriyle tanınan Peter Brandt, kripto para için yeni beklentilerini paylaştı.

Brandt, Ocak 2018'de yaklaşık 11 bin dolardan işlem gören Bitcoin'in 4 bin doların altına düşeceğini öngörmüştü. Bitcoin aynı yılın aralık ayında 3 bin 800 dolar civarına kadar gerilemişti.

Önce 65 bin doları işaret etti

Brandt, Bitcoin'in dip seviyesini görmüş ve yeni bir boğa piyasası döngüsüne girmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor. Ancak yatırımcı kısa vadede yeni bir geri çekilme ihtimalini de değerlendiriyor.

Bitcoin'in 83 bin doların biraz üzerinde işlem gördüğü dönemde Brandt, ekim başlarında fiyatın 65-66 bin dolar aralığına gerileyebileceğini öngördü.

2029 için 600 bin dolarlık tahmin

Kısa vadeli düşüş beklentisine karşın Brandt'ın uzun vadeli tahmini oldukça güçlü. Temmuz ayında Bitcoin için 250-300 bin dolarlık hedef açıklayan yatırımcı, son değerlendirmesinde beklentisini yukarı çekerek 2029'un sonları için 300 bin ila 600 bin dolar aralığına işaret etti.

Brandt, mevcut boğa piyasası döngüsünde Bitcoin'in 500 bin dolar seviyesine ulaşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyor.

1 milyon dolar mümkün mü?

Brandt'a göre Bitcoin'in 2030'a kadar 1 milyon dolara ulaşması da imkansız değil. Ancak yatırımcı, kendi stratejisini bu senaryonun gerçekleşmesine bağlamadığını vurguluyor.

Bitcoin için ayırdığı sermayenin tamamını henüz kullanmadığını belirten Brandt, şu ana kadar bu paranın yaklaşık yüzde 70'ini yatırdığını ifade etti. Deneyimli yatırımcı ayrıca Bitcoin'in fiyat hareketlerini tek tek haberler veya düzenlemeler üzerinden açıklamaya çalışmanın yanıltıcı olabileceği görüşünde. Brandt'ın yaklaşımında temel gösterge ise fiyat hareketinin kendisi.