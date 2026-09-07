Bitcoin'de hesaplar neden tutmuyor? Perde arkasındaki baskı ortaya çıktı

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Bitcoin ve Ether ETF'lerinde kurumsal talep güçlenirken, Bitcoin aynı ölçüde yükselemedi. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine üç haftada 3,8 milyar dolar girse de Bitcoin fiyatı 80 bin dolar eşiğinde kaldı.

Bitcoin ETF'leri geçen hafta 986,9 milyon dolar net giriş kaydederken bir önceki haftadaki 924,5 milyon dolarlık girişle birlikte fonlarda pozitif seri üçüncü haftaya taşındı. BlackRock'ın IBIT fonu tek başına 691,5 milyon dolar çekerek haftalık girişlerin büyük bölümünü oluşturdu.

Ağustosta 3,5 milyar dolar Bitcoin'e aktı

Ağustosta 3,52 milyar dolar giren Bitcoin ETF'leri Eylül 2025'ten bu yana en yüksek aylık seviyeye ulaşırken fonların toplam varlık büyüklüğü de 101,3 milyar dolar oldu.

Ether ETF'leri de geçen haftayı 218,4 milyon dolar girişle tamamladı. Ağustos toplamı 1,85 milyar dolara ulaşarak bir yılın en yüksek aylık seviyesine çıktı.

Bitcoin neden 80 bin doları aşamıyor?

Kurumsal alımlara rağmen Bitcoin geçen hafta kısa süreliğine 81 bin doların üzerine çıktıktan sonra yeniden 80 bin doların altına geriledi.

Bitcoin'in 80 bin doları aşmakta zorlanmasının arkasında kâr satışları bulunuyor. Glassnode verilerine göre, Bitcoin mayıs ayına göre bugün 600 bin BTC daha kârlı pozisyonda bulunuyor. 47 milyar dolar değerindeki bu Bitcoinlerin bir bölümünün satışa çıkması, fiyat üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Öte yandan 83 bin ile 86 bin dolar arasında ise yaklaşık 1,05 milyon Bitcoin bulunuyor. Fiyat bu bölgeye yükseldiğinde maliyetini kurtarmak isteyen yatırımcıların satışları artabilir. Analistlere göre Bitcoin'in yükselişini sürdürebilmesi için de önvce bu satış baskısını aşması gerekiyor.

Güçlü istihdam verisi Bitcoin'i aşağı çekti

Güçlü ABD istihdam verileri de Bitcoin üzerinde baskı yarattı. Ağustosta istihdamın beklentilerin çok üzerinde artması, Fed'in eylülde faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Veri öncesi 81 bin doların üzerinde olan Bitcoin, açıklamanın ardından 79 bin doların altına geriledi.

Sıradaki sınav ABD enflasyonu

Bitcoin'de şimdi gözler 11 Eylül'de açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Fed'in 15-16 Eylül toplantısı öncesindeki veri, faiz beklentileri üzerinden Bitcoin'in yönünde etkili olabilir. Beklentilerin üzerinde enflasyon fiyatı baskılarken, daha ılımlı bir veri yükselişi destekleyebilir.