Bitcoin’de kritik eşik: 100 bin dolardan sert düşüş sonrası yeni yükseliş dönemi mi başlıyor?

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, küresel piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin etkisiyle düşüşünü sürdürdü.

ABD piyasalarının tatil sonrası yeniden açılmasıyla birlikte Bitcoin yüzde 2’den fazla gerileyerek 67 bin dolar seviyesine indi. Son bir ayda yaklaşık yüzde 29 değer kaybeden Bitcoin’in dip seviyeye ulaşıp ulaşmadığı ise yatırımcıların en çok tartıştığı konu haline geldi.

Sert düşüş yatırımcıları ikiye böldü

Bitcoin’in son haftalarda yaşadığı sert düşüş, kripto piyasasında yeni bir ayı piyasasının başlayıp başlamadığı sorusunu gündeme getirdi.

Bazı analistler, bu düşüşün geçmiş döngülerde olduğu gibi daha uzun sürebileceğini belirtirken, diğerleri ise mevcut piyasa koşullarının farklı olduğunu ve düşüş sürecinin daha kısa sürebileceğini savunuyor.

Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesinden 60 bin dolara kadar gerilemesi, piyasada güçlü bir satış dalgasının yaşandığını gösterdi.

Teknoloji ve kripto hisselerinde baskı sürüyor

Kripto paralardaki zayıflık, teknoloji hisselerindeki düşüşle aynı döneme denk geldi. Özellikle yazılım ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde ciddi satışlar görüldü.

Nasdaq-100 endeksi yüzde 0,3 düşerken, yazılım sektörüne odaklanan teknoloji fonu gün içinde yüzde 2,7’den fazla değer kaybetti.

Bu fon, son 15 işlem gününün 11’inde düşüş yaşadı ve yıl başından bu yana toplam kaybı yüzde 25’e yaklaştı.

Finans ve seyahat hisselerinde toparlanma görüldü

Genel piyasa yatay seyir izlerken bazı sektörlerde güçlü toparlanmalar dikkat çekti. Finans hisseleri haftalar süren düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

Seyahat sektöründe ise daha güçlü bir performans görüldü. Norwegian Cruise Line hisseleri yüzde 11 yükselirken, Carnival Corp yüzde 4 ve Royal Caribbean yüzde 3 değer kazandı.

Airbnb hisseleri yüzde 3,7 artarken, Southwest Airlines hisseleri analist yükseltmelerinin ardından yüzde 6’dan fazla yükseldi.

Geçmiş döngüler dip sürecinin 1 yıl sürdüğünü gösteriyor

Kripto analisti Altcoin Sherpa, geçmiş Bitcoin döngülerine dikkat çekti.

2017-2018 ve 2021-2022 ayı piyasalarında Bitcoin, zirve seviyesinden yüzde 75 ila 85 arasında değer kaybetmiş ve dip seviyeye ulaşması yaklaşık 365 gün sürmüştü.

Bu süreçte genellikle sert bir satış dalgası yaşandıktan sonra birkaç ay süren bir birikim dönemi başlamıştı.

ETF’ler ve güçlü destek seviyeleri dikkat çekiyor

Analistlere göre mevcut Bitcoin döngüsü geçmiş dönemlerden farklı özellikler taşıyor.

2024-2025 yükselişi, önceki dönemlerdeki hızlı ve dik artışlardan farklı olarak daha yavaş ve dengeli gerçekleşti.

Ayrıca şu faktörler düşüş sürecinin daha kısa sürebileceğine işaret ediyor:

- Spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya girmesi

- 50.000-70.000 dolar aralığında güçlü destek oluşması

- Spekülatif balonun daha sınırlı olması

- Altcoin piyasasındaki aşırı köpüğün büyük ölçüde temizlenmesi

Bu faktörler, düşüş sürecinin klasik 365 günlük ayı piyasasından daha kısa olabileceğini gösteriyor.

Analistler: Bitcoin birikim aşamasına girmiş olabilir

Kripto analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin’in dip seviyeye ulaşmış olabileceğini düşünüyor.

Analiste göre 100 bin dolardan 60 bin dolara yaşanan sert düşüş, piyasanın büyük ölçüde satış baskısını temizlediğini gösteriyor.

Sherpa, Bitcoin’in şu anda “birikim aşaması” olarak adlandırılan yeni bir sürece girmiş olabileceğini belirtiyor. Bu aşama genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebiliyor.

Yeni bir yükseliş döngüsü başlayabilir

Uzmanlara göre Bitcoin’in mevcut fiyat hareketleri, yeni bir yükseliş döngüsünün başlangıcı olabilir.

Her ne kadar kısa vadeli dalgalanmalar devam etse de, kurumsal yatırımcı ilgisi ve ETF’lerin etkisi Bitcoin’in uzun vadeli görünümünü destekliyor.

Önümüzdeki aylarda Bitcoin’in yönü, hem küresel piyasa koşulları hem de yatırımcı talebi tarafından belirlenecek.