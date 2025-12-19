Bitcoin'i bekleyen büyük tehlike: Kayıpla kapatma riski var

Kripto para piyasaları, ticaret savaşları, ABD’de hükümetin zaman zaman kapanması, faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerle sarsıldı. Bu gelişmeler, özellikle Bitcoin üzerinde baskı oluşturdu. Yıl içinde 126 bin doların üzerini test ederek tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin, buna rağmen yılı yaklaşık yüzde 13’e varan kayıpla tamamlama ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor.

Kalıcı bir toparlanma yaratmaya yetmedi

Bitcoin’deki zayıf seyir, genel kripto piyasasına da yansıdı. Yıl boyunca görülen rekorlar büyük ölçüde Bitcoin özelinde kaldı. Yüksek ETF girişleri ve ABD’de Başkan Donald Trump’ın kripto paralara daha olumlu yaklaşımı bile piyasada kalıcı bir toparlanma yaratmaya yetmedi.

Altcoin sezonu gelmedi

NTV’ye konuşan kripto para piyasaları uzmanı Helin Çelik, 2025’te volatilitenin yüksek olduğunu ve piyasanın “Bitcoin sezonu” ağırlıklı ilerlediğini belirtti. Çelik, “Bitcoin 126 bin doların üzerini test etmişken, altcoin piyasasında aynı hareketliliği görmek mümkün olmadı. Sadece birkaç kripto parada, özel haber akışlarıyla sınırlı yükselişler yaşandı” dedi.

Uzmanlara göre genel bir altcoin sezonunun oluşmaması, yatırımcıların temkinli duruşunu pekiştirdi. Belirsizliklerin sürdüğü ortamda piyasanın yönü, küresel ekonomik gelişmeler ve para politikalarına dair netleşmelere bağlı olmaya devam edecek.