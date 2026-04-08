Bitcoin’in gizemli kurucusu bulundu mu? Olay yaratan iddia...

Bitcoin’in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kimliği yıllardır çözülemeyen bir gizem olmaya devam ederken, New York Times’ın kapsamlı araştırması dikkat çeken bir iddia ortaya koydu. Gazete, İngiliz kriptograf Adam Back’in en güçlü aday olduğunu ileri sürdü. Ancak hem analizler hem de Back’in açıklamaları, bu iddiayı kesinleştirmekten uzak.

Dil analizi ve teknik izler öne çıktı

Araştırmada, dil bilimci Florian Cafiero’nun yaptığı stilometrik analizde Back’in, Satoshi’nin Bitcoin white paper’ına en yakın yazım tarzına sahip kişi olduğu belirtildi. Ayrıca Back ile Satoshi arasında teknik kavramlar, yazım hataları ve terminoloji açısından benzerlikler bulunduğu ifade edildi. Ancak bu sonuçların “kesin olmadığı” özellikle vurgulandı.

Adam Back iddiaları reddetti

Bitcoin ekosisteminin erken döneminde önemli bir isim olan ve Hashcash sisteminin mucidi olan Back, iddiaları net bir dille reddetti. El Salvador’daki bir röportajda defalarca Satoshi olmadığını söyleyen Back, analiz sonuçlarına da açıklık getirmedi.

Kripto dünyasından sert tepki

Kripto topluluğu ise habere sert tepki gösterdi. Uzmanlar, bu tür spekülatif iddiaların gerçek bir kişiyi hedef haline getirebileceğini savundu. Ayrıca geçmişte benzer iddiaların ciddi tartışmalara yol açtığı hatırlatıldı.

Gizem sürüyor

Haberde öne çıkan bulgulara rağmen, Satoshi Nakamoto’nun kimliği hâlâ kesin olarak bilinmiyor. Analizler ve varsayımlar tartışma yaratırken, Bitcoin’in kurucusuna dair sır perdesi bir kez daha aralanmadan kapandı.