Kripto piyasasında yeni ralli: Altcoinler, Bitcoin’i geride bıraktı

Kripto para piyasasında dikkat çeken bir gün yaşandı. Bitcoin 70 bin dolar seviyesine kadar yükselerek önemli bir eşiği test etti ancak kalıcı olamayarak geri çekildi. Buna karşın altcoinler güçlü performanslarıyla yatırımcıların yeniden risk iştahı kazandığına işaret etti.

Bitcoin 70 bin doları aşamadı

Bitcoin, dün 70 bin dolara yaklaşsa da bu seviyeyi kalıcı biçimde geçemedi. Bu sabahki işlemlerde fiyat yaklaşık 68 bin 300 dolar seviyesine geriledi. Gün içindeki en yüksek ve en düşük seviye arasında yaklaşık yüzde 5’lik bir dalgalanma yaşandı.

Bu hareket, 5 Şubat’taki sert düşüşten bu yana 70 bin dolar seviyesinin yeniden kazanılması için yapılan en güçlü deneme olarak kayda geçti. Ancak net bir kırılım gerçekleşmedi.

Günün asıl dikkat çeken gelişmesi altcoin performansı oldu:

- Ether: Yüzde 8,5 yükseldi

- Solana: Yüzde 6,9 arttı

- Cardano: Yüzde 10,8 sıçradı

- Dogecoin: Yüzde 8,3 değer kazandı

Bitcoin’in yüzde 4,3’lük yükselişi ise ilk 10 kripto para arasında en düşük artışlardan biri oldu.

Uzmanlara göre bu tablo, yatırımcıların daha yüksek riskli ve daha oynak varlıklara yöneldiğini gösteriyor. Şubat ayındaki zorunlu satış dalgasının etkisinin azalmaya başlaması da bu dönüşü destekleyen unsurlar arasında.

Zorunlu satış baskısı azalıyor

Piyasa uzmanları, son haftalardaki sert düşüşün ardından zorunlu satışların büyük ölçüde temizlenmeye başladığını belirtiyor. Bu durum, yatırımcıların yeniden daha yüksek oynaklık taşıyan tokenlara yönelmesine zemin hazırladı. Ancak bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı konusunda görüşler temkinli.

Makro riskler devam ediyor

Analistler, orta vadede kripto piyasası için risklerin sürdüğüne dikkat çekiyor. Küresel makroekonomik görünüm kırılgan ve stablecoin arzındaki durgunluk likiditeyi sınırlıyor

Zincirleme likidasyon riskini artırabilir

Bazı platformlara göre 60 bin doların altındaki bir kırılım, fiyatın 50-55 bin dolar bandına, hatta 47 bin dolar seviyesine kadar gerilemesine kapı aralayabilir.

Nvidia’nın beklentileri aşan bilançosu

Bitcoin ve altcoinlerdeki hareket, teknoloji hisseleriyle paralel seyrediyor. Nvidia’nın beklentileri aşan bilançosuna rağmen Nasdaq cephesinde güçlü bir ralli oluşmaması, kripto piyasasındaki temkinli havayı destekledi.

Uzmanlara göre kripto varlıklar, son dönemde teknoloji hisseleriyle birlikte hareket ederken, sermayenin savunmacı ve reel varlıklara yönelmesi piyasada baskı yaratıyor.