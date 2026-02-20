Kripto skandalı büyüyor! Hatalı Bitcoin transferinin faturası onlara kesildi

Güney Kore’de kripto para piyasası büyük bir skandalla sarsıldı. Ülkenin en büyük kripto para borsalarından biri olan Bithumb’ın, gerçekte sahip olmadığı Bitcoin’leri yanlışlıkla kullanıcı hesaplarına tanımlaması, piyasalarda kısa süreli panik satışlarına yol açtı. Olay, hem kripto piyasasının güvenilirliğini hem de finansal düzenleyicilerin denetim kapasitesini yeniden tartışmaya açtı.

Kişi başına 2 bin Bitcoin

Skandal, 6 Şubat’ta düzenlenen bir promosyon kampanyası sırasında ortaya çıktı. Bithumb’ın sistem hatası nedeniyle kullanıcıların hesaplarına 2 Kore wonu (yaklaşık 61 TL) yerine kişi başına 2 bin Bitcoin tanımlandı.

Bu hata sonucunda toplamda yaklaşık 620 bin Bitcoin, yani yaklaşık 43 milyar dolar değerinde dijital varlık, borsanın gerçekte sahip olmadığı halde kullanıcı hesaplarına yansıtıldı. Bu durum, bazı kullanıcıların hızla satış işlemi yapmaya çalışmasına ve piyasada kısa süreli dalgalanmalara neden oldu.

Finansal otoriteler sert eleştiri altında

Güney Kore Ulusal Meclisi üyeleri, ülkenin finansal düzenleyicisi olan Finansal Hizmetler Komisyonu’nu (FSC) ağır şekilde eleştirdi. Milletvekilleri, FSC’nin 2022’den bu yana Bithumb’da en az üç kez denetim yapmasına rağmen bu tür kritik sistem hatalarını tespit edemediğini belirtti.

Basit bir teknik hatadan çok daha ciddi

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi milletvekili Kang Min-guk, olayın basit bir teknik hatadan çok daha ciddi olduğunu söyledi. Kang, yaşananların kripto piyasasında yapısal zafiyetlerin ve düzenleme eksikliklerinin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Soruşturma gecikti, tepkiler büyüdü

FSC, olayın ardından 10 Şubat’ta resmi soruşturma başlattı ve piyasa düzenini bozan eylemlere karşı sert yasal önlemler alınacağını açıkladı. Ancak soruşturmanın başlangıçta 13 Şubat’ta tamamlanması beklenirken, incelemelerin uzatıldığı ve sürecin Şubat sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Bithumb CEO’su: Daha önce de benzer hatalar yaşandı

Bithumb CEO’su Lee Jae-won, Ulusal Meclis’te düzenlenen acil toplantıda yaptığı açıklamada, geçmişte de benzer iki hata yaşandığını doğruladı. Ancak CEO, önceki olaylarda yanlışlıkla tanımlanan varlık miktarının oldukça düşük olduğunu belirtti.

Son olayda ise borsa, yanlışlıkla tanımlanan Bitcoin’lerin büyük bölümünü geri almayı başardı. Toplam 620 bin Bitcoin’in yalnızca 125 Bitcoin’lik kısmının (8,6 milyon dolar) henüz geri alınamadığı açıklandı.

Güvenlik endişeleri artıyor

Bithumb skandalı, Güney Kore’de dijital varlık güvenliği konusundaki eski sorunları da yeniden gündeme getirdi. 2021 yılında Seul’deki Gangnam Polis Merkezi’nin soğuk cüzdanında tutulan yaklaşık 22 Bitcoin’in kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

Benzer şekilde, Ağustos 2025’te Gwangju Bölge Savcılığı’nın dijital cüzdanından 320 Bitcoin’in çalındığı ve olayın bir parola sızıntısı sonucu gerçekleştiği bildirilmişti. Yetkililer, söz konusu Bitcoin’lerin ancak hacker’ın fonları geri göndermesinin ardından kurtarıldığını açıkladı.