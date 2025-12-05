Paribu’dan stratejik hamle: CoinMENA’nın çoğunluk hissesi satın alındı

Kripto varlık platformu Paribu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde hizmet veren kripto para şirketi CoinMENA’nın çoğunluk hisselerini satın aldığını açıkladı. Böylece şirket, kripto ekosistemindeki ilk uluslararası satın alma adımını atmış oldu.

Paribu’nun duyurduğu bilgilere göre, Bahreyn merkezli ve lisanslı bir kripto ile sanal varlık hizmet sağlayıcısı olan CoinMENA’ya ortak olundu. Yapılan anlaşmada CoinMENA’nın değerinin 240 milyon dolara kadar çıktığı kaydedildi.

"Büyüme yolculuğunda yeni dönem başlıyor"

Paribu Kurucusu ve CEO’su Yasin Oral, satın almanın şirketin bölgesel büyüme planları açısından önemli bir hamle olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Paribu'nun teknoloji altyapısını ve CoinMENA'nın bölgesel içgörülerini bir araya getiren bu anlaşma, MENA bölgesindeki milyonlarca kullanıcıya regüle, hızlı ve güvenli finansal hizmetlere erişim sunarak bölgenin dijital varlık ve finans ekosisteminde yeni bir standart oluşturacak.

Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ColdShield teknolojimizle Türkiye'de ve dünyada dijital varlık saklamada yeni standartlar belirledik. Geniş yetkili aracı kurumumuz Paribu Yatırım Menkul Değerler AŞ için kuruluş izni aldık. Düzenleyici çerçevelerin netleşmesiyle küresel bir trende dönüşen kripto sektörü konsolidasyonunu MENA'ya taşıyoruz. Paribu'nun büyüme yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor.”