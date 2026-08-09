Trump'ın şirketi kripto defterini kapatıyor: Yeni hamle yıl sonundan önce

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Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ın ana şirketi Trump Media and Technology Group, kripto para alanındaki bazı planlarından vazgeçerek stratejisinde değişikliğe gidiyor.

Şirket, Crypto.com ve Yorkville Acquisition Corp. ile yürüttüğü iki anlaşmayı sonlandırırken odağını medya faaliyetleri ve füzyon enerjisi şirketi TAE ile planlanan birleşmeye çevirdi.

Trump Media Geçici CEO'su Kevin McGurn, Axios'a yaptığı açıklamada şirketin daha sınırlı sayıda alana yoğunlaşmak istediğini belirtti. McGurn, dijital varlık şirketlerinin sayısının geçen yıl hızla arttığını ve pazarın giderek kalabalıklaştığını söyledi.

Kripto projesi iptal edildi

Planlanan proje, Crypto.com'un CRO token'larından oluşan dev bir dijital varlık rezervi oluşturulmasını öngörüyordu. Proje ilk açıklandığında bunun halka açık en büyük CRO rezerv şirketlerinden biri olması hedefleniyordu. Ancak McGurn, kripto piyasasındaki rekabetin değişmesiyle birlikte projenin iki taraf açısından da eski cazibesini kaybettiğini belirtti.

Truth Social'daki kripto planı da değişti

Trump Media ile Crypto.com arasındaki değişiklik bununla sınırlı kalmadı. İki şirket, tahmin piyasalarını doğrudan Truth Social'a entegre etme planından da vazgeçti. Bunun yerine Crypto.com'un tahmin piyasası ürünlerinin Truth Social kullanıcılarına tanıtılması için bir pazarlama anlaşması yapılması planlanıyor.

Yeni rota veri ve füzyon enerjisi

Trump Media'nın yeni stratejisinde şirketin sahip olduğu kullanıcı verilerinden gelir elde edilmesi de önemli yer tutuyor. Şirketin kısa süre önce başlattığı API hizmetinin müşteri sayısının yaklaşık 10'a ulaştığı belirtildi. Bu hizmetten özellikle Truth Social gibi platformlardan elde edilen verileri algoritmik işlemlerde kullanan finans şirketlerinin yararlandığı ifade ediliyor.

Trump Media ayrıca haber kuruluşları, endeks sağlayıcıları, yapay zeka şirketleri ve tahmin piyasası platformlarıyla da yeni veri lisanslama anlaşmaları üzerinde çalışıyor.

Şirketin önündeki en büyük adımlardan biri ise füzyon enerjisi şirketi TAE ile planlanan birleşme olacak. McGurn, işlemin yıl sonundan önce tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı.