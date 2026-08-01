1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30 MAYIS 2026 CUMARTESİ Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
1 Ağustos 2026 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
10.45 Var Mısın Yok Musun
13.35 Robin Hood
15.50 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Buz Devri 2
21.50 Hızlı ve Öfkeli 6
1 Ağustos 2026 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Amatör Hayat
15.30 Daha 17
18.30 Kanal D Haber
20.00 Suç Şehri 3
1 Ağustos 2026 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Gurbetçi Şaban
1 Ağustos 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
08.00 Üç Geline Altı Damat
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
16.30 Güler Misin Ağlar Mısın
18.25 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
1 Ağustos 2026 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İki Aile
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Doğanın Kanunu
14.00 Güzel Köylü
16.45 Tolgshow Yıldızlar
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu
1 Ağustos 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.40 Hangimiz Sevmedik
09.35 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4
11.20 Kod Adı Kırlangıç
14.35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
15.45 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Hobbit 2
1 Ağustos 2026 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye