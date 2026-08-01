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1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30 MAYIS 2026 CUMARTESİ Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

1 Ağustos 2026 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Zembilli  

09.00 Aile Saadeti

10.45 Var Mısın Yok Musun

13.35 Robin Hood

15.50 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Buz Devri 2

21.50 Hızlı ve Öfkeli 6

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1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

1 Ağustos 2026 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Amatör Hayat

15.30 Daha 17

18.30 Kanal D Haber

20.00 Suç Şehri 3

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1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

1 Ağustos 2026 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Gurbetçi Şaban

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1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

1 Ağustos 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin   

08.00 Üç Geline Altı Damat

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Muhtemel Aşk

16.30 Güler Misin Ağlar Mısın

18.25 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

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1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

1 Ağustos 2026 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Doğanın Kanunu

14.00 Güzel Köylü

16.45 Tolgshow Yıldızlar

19.00 Star Haber  

20.00 Doğanın Kanunu

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1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

1 Ağustos 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.40 Hangimiz Sevmedik

09.35 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4

11.20 Kod Adı Kırlangıç

14.35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

15.45 Taşacak Bu Deniz  

19.00 Ana Haber

20.00 Hobbit 2

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1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

1 Ağustos 2026 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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