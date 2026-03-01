Google Haberler

1 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Mart Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Mart 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

1 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

1 Mart Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Kuruluş Orhan

13.15 Dizi TV

12.10 Aynı Yağmur Altında

14.10 A.B.İ

17.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.30 atv Ana Haber

20.00 Aynı Yağmur Altında

23.45 Kuruluş Orhan

1 6
1 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

1 Mart Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.30 Eşref Rüya

18.00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.15 Müslüm

2 6
1 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

1 Mart Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

13.45 Halef: Köklerin Çağrısı

16.45 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

3 6
1 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

1 Mart Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Gönülden Gönüle

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

14.45 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

4 6
1 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

1 Mart Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Sefirin Kızı

08.00 Sevdiğim Sensin

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Pelin ve Tahsin Mutfakta  

16.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

5 6
1 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

1 Mart Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

 

6 6