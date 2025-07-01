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1 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Temmuz 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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1 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

1 Temmuz 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16.30 Bir Gece Masalı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güven Bana

23.20 Aile Saadeti

1 | 7
1 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

1 Temmuz 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

09.30 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Gurbetçi Şaban

22.00 Gurbetçi Şaban

23.45 Kuralsız Sokaklar

2 | 7
1 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

1 Temmuz 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz

3 | 7
1 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

1 Temmuz 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

4 | 7