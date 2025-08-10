10 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

  1. Dünya Gazetesi
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 10 Ağustos 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 10 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

10 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Gençliğim Eyvah

09.00 Zembilli

11.50 Aile Saadeti

15.00 Aman Reis Duymasın

16.50 Mulan

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

10 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13.45 Turnike

16.30 Ailecek Şaşkınız

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

23.45 Büyük Buz Fırtınası

10 Ağustos 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

12.45 Yasak Elma

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sen Benim Her Şeyimsin

22.30 Şevkat Yerimdar

23.30 Efsane Futbol

10 Ağustos 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp

08.00 Arım Balım Peteğim

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Acele Koca Aranıyor

14.45 Aşıksın

16.30 İbo ile Güllüşah

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kapıcılar Kralı

21.45 Güler Misin Ağlar Mısın

23.45 Kapıcılar Kralı

10 Ağustos 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Menajerimi Ara

09.00 İstanbullu Gelin

10.30 Aramızda Kalsın

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber  

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

22.30 Umut Kanatları

10 Ağustos 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.45 Hayatımın Neşesi

09.30 Alpaslan Büyük Selçuklu

12.25 Yeşil Deniz

14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı

22.50 3’te 3

 

10 Ağustos 2025 Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

 08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin Yaz

15.45 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

