10 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

10 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07.00 Gençliğim Eyvah 09.00 Zembilli 11.50 Aile Saadeti 15.00 Aman Reis Duymasın 16.50 Mulan 19.00 atv Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

10 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Yabancı Damat 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13.45 Turnike 16.30 Ailecek Şaşkınız 18.30 Kanal D Haber 20.00 Kuralsız Sokaklar 23.45 Büyük Buz Fırtınası 2 | 7

10 Ağustos 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10.00 Kirli Sepet 12.45 Yasak Elma 16.00 Şevkat Yerimdar 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Sen Benim Her Şeyimsin 22.30 Şevkat Yerimdar 23.30 Efsane Futbol 3 | 7

10 Ağustos 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 06.00 Siyah Kalp 08.00 Arım Balım Peteğim 10.00 Pazar Sürprizi 13.00 Acele Koca Aranıyor 14.45 Aşıksın 16.30 İbo ile Güllüşah 18.25 Hafta Sonu Ana Haber 20.00 Kapıcılar Kralı 21.45 Güler Misin Ağlar Mısın 23.45 Kapıcılar Kralı 4 | 7

10 Ağustos 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 07:00 Menajerimi Ara 09.00 İstanbullu Gelin 10.30 Aramızda Kalsın 12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk 14.00 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19.00 Star Haber 20.00 Çok Güzel Hareketler 2 22.30 Umut Kanatları 5 | 7

10 Ağustos 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 06.45 Hayatımın Neşesi 09.30 Alpaslan Büyük Selçuklu 12.25 Yeşil Deniz 14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı 17.45 Kim Gitsin? 19.00 Ana Haber 20.00 Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı 22.50 3’te 3 6 | 7