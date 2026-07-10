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10 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 10 Temmuz 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 10 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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10 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

10 Temmuz 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul  

16.30 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul  

23.20 Aşk Tesadüfleri Sever

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10 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

10 Temmuz 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

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10 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

10 Temmuz 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.15 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 İki Gönül Bir Oluversin Gari  

22.30 Tolgshew Filtresiz

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10 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

10 Temmuz 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin  

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi  

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Haber

20.00 Yaz Bir Şarkı

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10 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

10 Temmuz 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin  

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir  

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

23.00 Karaoğlan Geliyor

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10 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

10 Temmuz Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.55 Hangimiz Sevmedik

09.45 Kasaba Doktoru

13.15 Seksenler

14.30 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.20 Kupa Saati

22.00 İspanya-Belçika  

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10 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

10 Temmuz Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Masterchef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

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