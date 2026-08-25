100 yaşındaki kadın torununun torununu görerek 171 kişilik aileye sahip oldu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Hanuf Domrul, resmi kayıtlara göre 100 yaşında. 3 kızı ve 4 oğlundan büyüyen ailesi bugün tam 171 kişiye ulaştı. Torununun torununu görerek 5 kuşağa tanıklık eden Domrul'un kızı ise annesinin gerçek yaşının 110 olabileceğini söylüyor.
Hatay'da yaşayan Hanuf Domrul'un hayat hikâyesi, bir asrı aşan geçmişi ve 171 kişiye ulaşan ailesiyle dikkat çekiyor.
Reyhanlı ilçesinin Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Domrul, resmi kayıtlara göre 1926 doğumlu ve 100 yaşında.
İlerleyen yaşına rağmen yaşamını 1967 doğumlu kızı Fatma Domrul Sağır'ın desteğiyle sürdüren Domrul, çocukları, torunları ve sonraki kuşaklarla birlikte 171 kişilik büyük bir ailenin en yaşlı üyesi.
Hanuf Domrul'un 3 kızı ve 4 oğlu bulunuyor. Yıllar içinde çocuklarının kurduğu ailelerle büyüyen Domrul ailesinin nüfusu 171 kişiye ulaştı. Domrul, torununun torununu da görerek aynı ailede 5 kuşağa tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Hanuf Domrul'un kızı Fatma Domrul Sağır, annesinin resmi kayıtlarda 100 yaşında görünmesine rağmen gerçek yaşının daha yüksek olduğunu belirtti. Sağır'ın anlattığına göre annesinin kimliği 10 yaşındayken çıkarıldı. Bu nedenle ailedeki resmi olmayan kayıtlara göre Domrul'un 110 yaşında olduğu düşünülüyor.
Fatma Domrul Sağır, doğduğu günden bu yana annesinden ayrılmadığını ve bugün de onun bakımını üstlendiğini söyledi. Annesinin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu belirten Sağır, tansiyon, şeker ve kolesterol sorununun bulunmadığını, iştahının da yerinde olduğunu anlattı. Sağır, annesinin Alzheimer hastası olduğunu da ifade etti.