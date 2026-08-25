100 yaşındaki kadın torununun torununu görerek 171 kişilik aileye sahip oldu

Fatma Domrul Sağır, doğduğu günden bu yana annesinden ayrılmadığını ve bugün de onun bakımını üstlendiğini söyledi. Annesinin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu belirten Sağır, tansiyon, şeker ve kolesterol sorununun bulunmadığını, iştahının da yerinde olduğunu anlattı. Sağır, annesinin Alzheimer hastası olduğunu da ifade etti.