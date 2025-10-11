Google Haberler

11 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ekim 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

11 Ekim 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

04:30 Kardeşlerim

07:30 atv’de Hafta Sonu 

10:00 Aynadaki Yabancı 

13:00 Aşk ve Gözyaşı 

16:00 Aynadaki Yabancı 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Aynadaki Yabancı 

22:30 Aynadaki Yabancı 

11 Ekim 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arda'nın Mutfağı 

14:00 Arka Sokaklar 

16:15 Uzak Şehir 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Güller ve Günahlar 

22:30 Güller ve Günahlar 

11 Ekim 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül 

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 

11:15 Halef 

13:30 Kıskanmak 

16:00 Ben Leman 

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 

20:00 Ben Leman 

22:30 Ben Leman 

11 Ekim 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile 

08:00 Gelin 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Veliaht 

15:30 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

11 Ekim 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00  İstanbullu Gelin 

09:30 Aramızda Kalsın 

11:30 Sahipsizler 

14:00 Bir Şansım Olsa 

15:30 Çarpıntı 

19:00 Star Haber 

20:00 Tam Gaz 

22:00 Tam Gaz 

11 Ekim 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:05 Benim Güzel Ailem 

09:00 Kod Adı Kırlangıç 

10:30 Hayallerinin Peşinde 

11:30 Cennetin Çocukları 

14:50 Dizi 

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağı 

11 Ekim 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06:00 Tuzak 

08:00 Oynat Bakalım 

08:45 Gençlik Rüzgarı 

10:00 Gazete Magazin 

15:30 Oynat Bakalım 

16:00 İtiraf Et 

20:00 MasterChef Türkiye 

21:15 Maça Doğru 

21:45 Bulgaristan - Türkiye 

