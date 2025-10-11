11 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ekim 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
11 Ekim 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
04:30 Kardeşlerim
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Aynadaki Yabancı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
22:30 Aynadaki Yabancı
11 Ekim 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
22:30 Güller ve Günahlar
11 Ekim 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
06:00 Karagül
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Halef
13:30 Kıskanmak
16:00 Ben Leman
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman
22:30 Ben Leman
11 Ekim 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06:00 Aile
08:00 Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
11 Ekim 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Aramızda Kalsın
11:30 Sahipsizler
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Tam Gaz
22:00 Tam Gaz
11 Ekim 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06:05 Benim Güzel Ailem
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Cennetin Çocukları
14:50 Dizi
17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
11 Ekim 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Oynat Bakalım
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye
21:15 Maça Doğru
21:45 Bulgaristan - Türkiye