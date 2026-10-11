Google Haberler

11 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ekim Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ekim 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
11 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

11 Ekim Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet  

11.20 Dizi TV

12.10 Güneşin Doğduğu Yer

15.30 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 7
11 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

11 Ekim Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

16.30 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

2 7
11 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

11 Ekim Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Halef

16.15 Ömür Usta

19.00 Now Ana Haber

20.00 Ömür Usta

3 7
11 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

11 Ekim Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

07.00 Muhtemel Aşk

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kızılcık Şerbeti

16.15 Gizli Görev

18.25 Ana Haber

20.00 Atla Gel Şaban

21.45 Sevdan Bir Ateş

4 7
11 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

11 Ekim  Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

08.00 Sevdiğim Sensin

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir şansım Olsa

15.30 Yerli Dizi Tekrarı

19.00 Star Haber  

20.00 Banker Bilo

21.45 Tuzlu Kahve  

5 7
11 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

11 Ekim Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.20 Kalk Gidelim

08.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.20 Evlilik Güzeldir

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

6 7
11 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

11 Ekim Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Gupi

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

7 7
Kaynak: HABER MERKEZİ