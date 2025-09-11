Google Haberler

11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Eylül 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

11 Eylül 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Gözleri KaraDeniz

02:00 Aile Saadeti

04:30 Kardeşlerim

06:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

11 Eylül 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Çiçero

02:00 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

22:30 Eşref Rüya

11 Eylül 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Şevkat Yerimdar

01:00 İlk Buluşma

02:30 Her Yerde Sen

04:00 Bay Yanlış

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kalender Pide

22:30 Kalender Pide

11 Eylül 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Bahar

01:15 İyi Bir Aile Değiliz

02:45 Bahar

06:00 Güzel Günler

08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

22:15 Veliaht

11 Eylül 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Sahipsizler

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

11 Eylül 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

01:40 Seksenler

03:15 Teşkilat

05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 Kara Tahta

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

22:35 Ölü Ozanlar Derneği

11 Eylül 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

