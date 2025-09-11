11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Eylül 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
11 Eylül 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Gözleri KaraDeniz
02:00 Aile Saadeti
04:30 Kardeşlerim
06:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
11 Eylül 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Çiçero
02:00 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
22:30 Eşref Rüya
11 Eylül 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Şevkat Yerimdar
01:00 İlk Buluşma
02:30 Her Yerde Sen
04:00 Bay Yanlış
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kalender Pide
22:30 Kalender Pide
11 Eylül 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Bahar
01:15 İyi Bir Aile Değiliz
02:45 Bahar
06:00 Güzel Günler
08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:15 Veliaht
11 Eylül 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Sahipsizler
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
11 Eylül 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Gönül Dağı
01:40 Seksenler
03:15 Teşkilat
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı
22:35 Ölü Ozanlar Derneği
11 Eylül 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye