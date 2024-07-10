11 TEMMUZ A101 AKTÜEL: Bu hafta A101'de neler var? (A101 11 TEMMUZ KATALOG)
A101 marketler 11 Temmuz'a yönelik aktüelini geçtiğimiz günlerde yayımladı. 11 Temmuz'dan itibaren A101'de televizyonlardan beyaz eşyalara, akülü arabadan elektrikli motora pek çok indirimli ürün yer alacak. Peki 11 Temmuz A-101 Katalog ürünleri neler? 11 Temmuz'da A101'e hangi ürünler geliyor? İşte ayrıntılar...
11 Temmuz 2024 A101 aktüel ALDIN ALDIN KATALOĞU yayımlandı. Birbirinden uygun pek çok ürünün yer aldığı 11 Temmuz haftasında A101 marketlerde özellikle beyaz eşya, televizyon, elektrikli motorlu bisiklet, akülü araba ve yaz aylarının olmazsa olmazlarından katlanabilir piknik sandalyeleri dikkat çekiyor. Peki 11 Temmuz haftasında A101 raflarında hangi ürünler yer alacak? İşte birbirinden uygun fiyatlarıyla gelecek hafta A101'de yer alacak ürünler ve 11 Temmuz 2024 A101 kataloğu
* Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL
* HI-LEVEL 55' Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL
* Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL
* JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL
* Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
* Piranha Akıllı Saat 329 TL
* SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL
* SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
* Kiwi Retro Fırın 2.999 TL
* Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL
* Kiwi Çay Makinesi 639 TL
* Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL