12 Ekim 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Ekim Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Ekim 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

12 Ekim Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Aynadaki Yabancı

15.30 Gözleri KaraDeniz

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

12 Ekim Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Güller ve Günahlar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.40 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 Güller ve Günahlar

12 Ekim Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

13.30 Ben Leman

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

22.15 Sahtekarlar

12 Ekim Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Aile

08.00 Düğün

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Düğün Dernek

22.30 Dedemin Fişi

12 Ekim Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin

09.00 Aramızda Kalsın

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Kral Kaybederse

19.00 Star Haber  

20.00 Çarpıntı

12 Ekim Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.50 Benim Güzel Ailem

08.40 Cennetin Çocukları

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Taşacak Bu Deniz

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

12 Ekim Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

