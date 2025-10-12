12 Ekim 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Ekim Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Ekim 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
12 Ekim Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Aynadaki Yabancı
15.30 Gözleri KaraDeniz
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
12 Ekim Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Güller ve Günahlar
13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.40 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Eşref Rüya
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Güller ve Günahlar
23.15 Güller ve Günahlar
12 Ekim Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
13.30 Ben Leman
16.30 Kıskanmak
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
22.15 Sahtekarlar
12 Ekim Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Aile
08.00 Düğün
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bahar
15.30 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Düğün Dernek
22.30 Dedemin Fişi
12 Ekim Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin
09.00 Aramızda Kalsın
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Kral Kaybederse
19.00 Star Haber
20.00 Çarpıntı
12 Ekim Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
05.50 Benim Güzel Ailem
08.40 Cennetin Çocukları
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Taşacak Bu Deniz
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
12 Ekim Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
14.15 İtiraf Et
16.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm