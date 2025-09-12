Google Haberler

12 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Eylül 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

12 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

12 Eylül 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Can Borcu

04:00 Kardeşlerim

06:00 Ateş Kuşları

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

22:50 Karanlık Sular

1 7
12 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

12 Eylül 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Eşref Rüya

01:30 Uzaylı Tehdidi

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

2 7
12 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

12 Eylül 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Kalender Pide

01:00 İlk Buluşma

02:00 Yaz Şarkısı

04:00 Bay Yanlış

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 İllegal Hayatlar

22:30 Şevkat Yerimdar

3 7
12 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

12 Eylül 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Veliaht

01:00 Veliaht

03:15 Gelin Evi

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

4 7
12 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

12 Eylül 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Çarpıntı

01:30 Kral Kaybederse

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

5 7
12 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

12 Eylül 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Ölü Ozanlar Derneği

01:05 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

03:10 Teşkilat

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 Kara Tahta

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Eurobasket Özel

21:00 Yunanistan - Türkiye

23:00 Gönül Dağı

6 7
12 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

12 Eylül 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

7 7