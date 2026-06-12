12 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Haziran 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Haziran 2026 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
12 Haziran 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:40 A.B.İ. Dizi
03:20 Gözleri KaraDeniz Dizi
05:30 Bir Gece Masalı Dizi
08:00 Kahvaltı Haberleri Haber
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Dini
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality
13:00 Gün Ortası Haber
14:00 Mutfak Bahane Yarışma
16:00 Esra Erol'da Yaşam
19:00ATV Ana Haber Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun Yarışma
23:40 Diriliş
12 Haziran 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:30 Gelinim Mutfakta Yarışma
03:45 Taş Kağıt Makas Dizi
07:00 Yabancı Damat Dizi
09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin
11:00 Yaprak Dökümü Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma
16:45 Aşk-ı Memnu Dizi
19:00 Kanal D Ana Haber Haber
20:00 Daha 17 Dizi
23:30 Arka Sokaklar
12 Haziran 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:15 Adım Farah Dizi
02:30 İnadına Aşk Dizi
04:15 Yasak Elma Dizi
06:00 Karagül Dizi
07:30 İlk Bakış Haber
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber
10:45 Her Yerde Sen Dizi
13:45 Bay Yanlış Dizi
16:15 Halef Dizi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber
20:00 Üçlü Pürüz Film
22:30 Şansa Bak
12 Haziran 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Gece Hattı Haber
01:15 Bahar Dizi
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizi
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk Dizi
08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa Haber
10:00 Bahar Dizi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality
18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Belalı Tanık 2 Film
22:30 Çılgın Joe
12 Haziran 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
01:00 Aramızda Kalsın Dizi
02:30 İstanbullu Gelin Dizi
05:00 Dürüye'nin Güğümleri Dizi
07:00 Doğanın Kanunu Dizi
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam
17:15 Aramızda Kalsın Dizi
19:00 Star Haber Haber
20:00 Doğanın Kanunu
12 Haziran 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:15 İz Peşinde Ulusal
02:05 Seksenler Ulusal
02:50 Benim Adım Melek Ulusal
05:00 Güney Kore - Çekya Ulusal
07:15 Turgay Başyayla Ile... Ulusal
08:05 Balkan Ninnisi Ulusal
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse Ulusal
13:15 Seksenler Ulusal
14:45 Benim Adım Melek Ulusal
17:45 Lingo Türkiye Ulusal
19:00 Ana Haber Ulusal
20:00 Gassal
12 Haziran 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
02:30 Gel Konuşalım Magazin
04:30 Oynat Bakalım Eğlence
05:30 Tuzak Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam
09:00 Gel Konuşalım Magazin
12:30 Survivor Ekstra Haber
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler