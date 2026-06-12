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12 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Haziran 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Haziran 2026 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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12 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

12 Haziran 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:40 A.B.İ. Dizi

03:20 Gözleri KaraDeniz Dizi

05:30 Bir Gece Masalı Dizi

08:00 Kahvaltı Haberleri Haber

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Dini

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Mutfak Bahane Yarışma

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00ATV Ana Haber Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun Yarışma

23:40 Diriliş

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12 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

12 Haziran 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:30 Gelinim Mutfakta Yarışma

03:45 Taş Kağıt Makas Dizi

07:00 Yabancı Damat Dizi

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Aşk-ı Memnu Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Daha 17 Dizi

23:30 Arka Sokaklar

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12 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

12 Haziran 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:15 Adım Farah Dizi

02:30 İnadına Aşk Dizi

04:15 Yasak Elma Dizi

06:00 Karagül Dizi

07:30 İlk Bakış Haber

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber

10:45 Her Yerde Sen Dizi

13:45 Bay Yanlış Dizi

16:15 Halef Dizi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber

20:00 Üçlü Pürüz Film

22:30 Şansa Bak

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12 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

12 Haziran 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Gece Hattı Haber

01:15 Bahar Dizi

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizi

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk Dizi

08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa Haber

10:00 Bahar Dizi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Belalı Tanık 2 Film

22:30 Çılgın Joe

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12 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

12 Haziran 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

01:00 Aramızda Kalsın Dizi

02:30 İstanbullu Gelin Dizi

05:00 Dürüye'nin Güğümleri Dizi

07:00 Doğanın Kanunu Dizi

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam

17:15 Aramızda Kalsın Dizi

19:00 Star Haber Haber

20:00 Doğanın Kanunu

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12 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

12 Haziran 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:15 İz Peşinde Ulusal

02:05 Seksenler Ulusal

02:50 Benim Adım Melek Ulusal

05:00 Güney Kore - Çekya Ulusal

07:15 Turgay Başyayla Ile... Ulusal

08:05 Balkan Ninnisi Ulusal

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse Ulusal

13:15 Seksenler Ulusal

14:45 Benim Adım Melek Ulusal

17:45 Lingo Türkiye Ulusal

19:00 Ana Haber Ulusal

20:00 Gassal

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12 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

12 Haziran 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

02:30 Gel Konuşalım Magazin

04:30 Oynat Bakalım Eğlence

05:30 Tuzak Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam

09:00 Gel Konuşalım Magazin

12:30 Survivor Ekstra Haber

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

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