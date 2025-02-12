12 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Kar yağışıyla kritik seviye aşıldı mı?
2024 yazında yüzde 28'e kadar düşen baraj doluluk oranları, İstanbul'da susuzluk yaşanacağı konusunda endişe yaratmış fakat 2025'te kışın da gelmesiyle birlikte yükselmeye başlamıştı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerin ardından İSKİ, kentin 12 Şubat 2025 güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. Yüzde 50'nin üzerindeki doluluk oranı, kritik seviyeye gelinmediğini ortaya koyduğundan İstanbulluları sevindirdi.
İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajlarını kapsayan Marmara Bölgesi genelinde baraj doluluk oranı yüzde 57.76 seviyesine ulaştı.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçerken, en alt seviyede kalan, yüzde 43'lük doluluk oranıyla Alibeyköy Barajı oldu.
2024'ün aynı dönemine göre doluluk oranı daha az olan İstanbul barajlardaki genel durum, kritik seviyelerin oldukça üstünde.
Doluluk açısından zirvede bulunan isim ise yüzde 96'lık oranı ile Elmalı Barajı.
12 Şubat 2025 İski İstanbul Baraj Doluluk Oranı tam listesi ise şu şekile sıralanıyor:
Elmalı: %96
Kazandere: %77
Ömerli: %64
Terkos: %60
Darlık: %55
Büyükçekmece: %54
Pabuçdere: %54
Sazlıdere: %45
Istrancalar: %44
Alibey: %43