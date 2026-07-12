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12 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Temmuz Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Temmuz 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

12 Temmuz Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.00 Altı Üstü İstanbul

14.10 Görevimiz Tatil

16.20 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

12 Temmuz Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Sonsuza Dek Nedime  

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

12 Temmuz Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Şahane Hayatım

15.00 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kırk Yalan

22.15 Efsaneler Masası

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

12 Temmuz Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin

08.00 Analar Ölmez

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Acele Koca Aranıyor

14.45 Muhtemel Aşk

18.00 Dada Rota

18.35 Ana Haber

20.00 Şendul Şaban

22.15 Korkusuz Korkak

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

12 Temmuz Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.00 Kupa Günlüğü

09.30 Benim Tatlı Yalanım

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Erkenci Kuş

15.45 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber  

20.00 Gülen Gözler

22.00 Doğanın Kanunu

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

12 Temmuz Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.15 Hangimiz Sevmedik

09.00 Diriliş Ertuğrul  

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kod Adı Kırlangıç

16.00 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Son Sefer

22.50 Mahrem Kumpas İtiraf

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

12 Temmuz Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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